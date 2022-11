Divulgação/Assessoria de imprensa

A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) alerta os candidatos inscritos no concurso da Prefeitura de Curitiba para que fiquem atentos aos locais e horários das provas que ocorrem neste domingo em 20 locais.



São mais de 58 mil candidatos, que farão provas de manhã ou de tarde, conforme o cargo escolhido. É possível verificar o local de prova no site, pelo link do edital correspondente ao cargo escolhido, informar número do CPF e data de nascimento.



A Urbs disponibilizou a lista de linhas de ônibus que dão acesso aos locais de prova e seus principais pontos de parada.