Maurílio Cheli/SMCS Arquivo

O Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná divulga nesta segunda-feira (21/11) o ensalamento para os inscritos no concurso da Prefeitura de Curitiba, que acontece no próximo domingo (27/11).

As provas de conhecimentos serão aplicadas no período da manhã ou da tarde, dependendo do cargo escolhido pelo profissional.

Serão 20 locais para acomodar os mais de 58 mil inscritos. O candidato deve verificar o local de prova no site www.nc.ufpr.br, pelo link do edital correspondente ao cargo escolhido, com número do CPF e data de nascimento.

CONFIRA AQUI os horários das provas

A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap), que administra a execução do concurso, alerta os candidatos inscritos para que fiquem atentos aos locais de suas provas, uma vez que o ensalamento é por turno.

“Temos candidatos que fizeram inscrição para mais de um cargo. Mesmo que as provas sejam em horários distintos, os locais poderão ser diferentes. Por isso, especialmente nesses casos, os candidatos devem observar o local de prova indicado no edital escolhido”, alerta a diretora do departamento de Desenvolvimento de Políticas de Pessoal, Silvia Cherubin.

Aqueles que, por opção, fizeram inscrição em dois editais que tenham provas no mesmo horário, deverão optar pelo cargo ou função que querem concorrer. Não será possível fazer mais de uma prova no mesmo período.

Acesso aos locais de prova

Para quem vai fazer a prova no período da manhã, o acesso aos portões será liberado às 8h e fechado às 8h30. A prova começa às 9h.

Para quem vai fazer a prova no período da tarde, o ingresso nos locais será a partir das 13h30 e os portões serão fechados às 14h. A prova começa às 14h30.

Todas as provas, independentemente do cargo, terão a duração de 3 horas.

A recomendação do Núcleo de Concursos da UFPR é para que o candidato esteja na sala, no mínimo, 20 minutos antes do horário de início da prova, para que possa ouvir todas as instruções.

Dia cheio em Curitiba

Além da Prefeitura de Curitiba, outros quatro concursos serão realizados no mesmo dia (27/11) na capital. São eles: vestibular da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), vestibular da Faculdade Pequeno Príncipe, concurso do INSS e Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes).

Com movimentação na cidade acima do normal, a orientação aos candidatos é para que planejem seu deslocamento e possam chegar com tranquilidade ao seu local de prova.

Para acompanhar informações atualizadas sobre o concurso da Prefeitura de Curitiba, basta acessar o portal do Núcleo de Concursos. Os perfis do NC-UFPR no Instagram e Facebook também trazem informações.

Linhas de ônibus

A Urbanização de Curitiba (Urbs) disponibilizou a lista de linhas de ônibus que dão acesso aos locais de prova e seus principais pontos de parada. Confira aqui.

A Urbs alerta ainda para que os candidatos cheguem antecipadamente a seus locais de provas, por conta de congestionamentos em dias de concurso. A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (SMS) recomenda o uso de máscaras em locais de fechados ou com aglomeração. Os horários dos ônibus podem ser consultados no site da Urbs.

Horário de início da prova de acordo com o edital e o cargo

EDITAL 1 – FAS – EDUCADOR SOCIAL E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA

Educador social – início às 9h.

Técnico de enfermagem em saúde pública – início às 14h30.

EDITAL 4 – AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES

Início às 14h30.

EDITAL 5 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Início às 9h.

EDITAL 6 – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO – ÁREA DE ATUAÇÃO: DOCÊNCIA I E PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO – ÁREA DE ATUAÇÃO: DOCÊNCIA II – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Profissional do Magistério – Área de Atuação: Docência I: início às 14h30.

Profissional do Magistério – Área de Atuação: Docência II – Professor de Educação Física, início às 9h.

EDITAL 7 – MÉDICO – ÁREA DE ATUAÇÃO: MÉDICO; MÉDICO – ÁREA DE ATUAÇÃO: PSIQUIATRIA; MÉDICO – ÁREA DE ATUAÇÃO: PERÍCIA MÉDICA e MÉDICO – ÁREA DE ATUAÇÃO: MEDICINA DO TRABALHO

Médico – Área de Atuação: Médico: início às 9h.

Médico – Área de Atuação: Psiquiatria, Médico – Área de Atuação: Perícia Médica e Médico – Área de Atuação: Medicina do Trabalho: início às 14h30.

EDITAL 8 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

Agente Comunitário de Saúde: início às 9h.

Agente de Combate às Endemias: início às 14h30.

EDITAL 9 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL EM SAÚDE PÚBLICA; TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL EM SAÚDE PÚBLICA e TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA

Auxiliar de Saúde Bucal em Saúde Pública e Técnico de Enfermagem em Saúde Pública: início às 9h.

Técnico de Saúde Bucal em Saúde Pública: início às 14h30.

EDITAL 10 – CIRURGIÃO DENTISTA, ENFERMEIRO – ÁREA DE ATUAÇÃO: SAÚDE, FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO e TERAPEUTA OCUPACIONAL

Enfermeiro – Área de Atuação: Saúde, Fisioterapeuta, Farmacêutico Bioquímico e Psicólogo: início às 9h.

Cirurgião-Dentista, Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional: início às 14h30.