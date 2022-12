Divulgação/Assessoria de Imprensa

Com a proximidade do fim do ano, os condomínios se preparam para as férias escolares e o lazer dos moradores e visitantes. A maior quantidade de pessoas circulando nas áreas comuns – especialmente crianças e adolescentes – exige um planejamento da administração para manter a organização e a limpeza dos espaços, ainda mais no momento em que as contaminações pelo Coronavírus voltaram a crescer no Brasil.

Para que os adultos aproveitem o conforto dos ambientes coletivos – enquanto os pequenos se divertem com brincadeiras ou jogos nas quadras esportivas, parquinhos e piscinas – todos os espaços de uso comum devem ser bem limpos, do jeito certo e com os produtos certos.

“É preciso muita atenção de quem faz a limpeza dos condomínios nesse momento de descanso. Alguns prédios recebem muitos visitantes e os cuidados devem ser redobrados nos locais onde as pessoas pisam, tocam e sentam”, explica Lorena Diniz, diretora da Higicorp, empresa especializada em serviços terceirizados de zeladoria e limpeza para condomínios de Curitiba e Região Metropolitana.

Portas, maçanetas, botões nos elevadores, corrimão, churrasqueiras e pias, cadeiras e mesas, televisores e controle remoto, piso do salão de festas, banheiros, brinquedos do parquinho – tudo deve ser higienizado com produtos adequados para evitar contaminações, enfatiza Lorena.

Terceirização de serviços

Essa modalidade de serviço tem crescido no país. Atualmente, o Brasil registra aumento de 94% de contratações do segmento de facilities [limpeza, copa, segurança, jardinagem, recepção e portaria] em relação ao começo da pandemia. A informação é da Fundação Instituto de Administração (FIA-SP).

Dentre os benefícios que os condomínios têm ao optar pela terceirização nos serviços de limpeza e conservação estão a redução de custos, a queda na burocracia, mão de obra qualificada, flexibilidade nas rotinas e eficiência operacional.

“Para quem conhece as dificuldades de fazer a gestão de pessoas, a terceirização é uma ótima alternativa. Todo o gerenciamento de horário, escalas, faltas, férias, licenças, atestados, afastamentos, seleção, contratação e treinamento dos trabalhadores é feito pela prestadora do serviço. Isso traz enorme comodidade e segurança ao contratante”, observa Lorena.

A diretora da Higicorp recomenda atenção na escolha do prestador do serviço e sugere que o contratante fiscalize para ver se a terceirizada está pagando corretamente os encargos trabalhistas e previdenciários.

Condomínios vazios

Outro ponto a destacar é que em muitos condomínios acontece o contrário: o esvaziamento durante as férias. “Isso é bem comum, já que muitas famílias viajam para o litoral, interior e o campo. Neste caso, os condomínios não precisam intensificar a limpeza, mas podem aproveitar para realizar manutenções ou dar férias estratégicas para alguns funcionários”, explica a diretora da Higicorp.

“O trabalho da equipe de limpeza e conservação deve estar sempre em consonância com o dia a dia do condomínio e integrar um plano traçado em conjunto com o síndico e a administradora de condomínios”, enfatiza Lorena Diniz.