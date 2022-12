Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

A Urbanização de Curitiba (Urbs) divulgou a lista de linhas de ônibus que dão acesso ao local de prova da segunda fase do 36º Exame de Ordem Unificado (OAB) no próximo domingo (11/12). O exame será realizado na Universidade Tuiuti do Paraná, na Rua Padre Ladislau Kula, 240, no bairro Santo Inácio.

Confira aqui

A abertura dos portões está marcada para 11h e o início das provas é às 13h, com término às 18h. A Urbs orienta os candidatos a programarem seu deslocamento com antecedência para evitar atrasos e congestionamentos.