(Daniel Castellano/SMCS)

A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai manter frota reserva nas garagens para atender a um eventual aumento da demanda de passageiros que vão se deslocar para assistir o jogo de Brasil e Croácia nesta sexta-feira (9/12) pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A partida está marcada para as 12h.

Segundo a Urbs, a frota já está ajustada para o horário, que é considerado de pico, mas vai fazer o monitoramento em tempo real via Centro de Controle de Operações (CCO) para fazer mudanças, se necessário.

No jogo Brasil e Suíça, em 28/11, pela fase de grupos, que ocorreu às 13h, o número de passageiros no transporte coletivo uma hora antes do jogo foi de 39,9 mil, ficando dentro limite comportado pela programação de frota em dias sem jogo. Não houve necessidade de reforço.

Isso ocorreu porque muitas pessoas permaneceram nos seus locais de trabalho durante o jogo e voltaram às suas atividades após a partida. A previsão é que isso ocorra novamente nesta sexta-feira, por conta da disputa ser ainda mais cedo, no início do horário de almoço.