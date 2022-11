ESCADARIA DA GALERIA JULIO MOREIRA (Franklin de Freitas)

Uma das escadarias mais famosas de Curitiba, que fica na Rua Ivo Leão e passa por cima da Avenida Comendador Fontana, está ganhando uma nova cara. Por iniciativa da Construtora Hugo Peretti, a região do Alto da Glória (onde fica o empreendimento residencial Weiss de Castilho) está sendo revitalizada e, numa ação feita em parceria com a Agência de Sustentabilidade Mãozinha Verde e a Prefeitura de Curitiba, a icônica escadaria está recebendo um projeto de paisagismo, iluminação e sendo pintada.



O intuito do projeto, segundo a Hugo Peretti, é mudar a paisagem da região contribuindo com os moradores e comerciantes locais, trazendo mais iluminação, segurança, natureza e arte para o bairro. A primeira etapa do projeto já foi finalizada e contempla a pintura de um muro em frente ao prédio, na Ivo Leão, com a obra do pintor Juarez Machado, “Homenagem à cidade amada I e II”, e ainda a colocação de lâmpadas pela rua. A segunda etapa está em andamento e contempla, justamente, um projeto de paisagismo assinado pela arquiteta paisagista Bettina Pansera, a iluminação e a pintura da escadaria da Ivo Leão.



De acordo com a Agência de Sustentabilidade Mãozinha Verde, o projeto visa a revitalização de um trecho usual e muito conhecido do curitibano, que liga a Av. João Gualberto ao Alto da Glória. A ideia de levar mais segurança, acessibilidade, bem-estar acontecerá por meio do paisagismo regenerativo, com boas doses de cultura e arte pela criatividade de Bettina Pansera, que propôs jardins suspensos na passarela com um paisagismo exuberante “unindo” os dois lados do Jardim Raul Iwersen. Esta revitalização será icônica e marca com pioneirismo a adoção da 1ª Passarela Pública em Curitiba.



Aproveitando a renovação da escadaria no Alto da Glória, o Bem Paraná preparou uma lista destacando algumas das principais escadarias que ficam em Curitiba. A lista traz tanto escadarias em espaços públicos como em espaços privados (caso das escadarias que ficam no ButeKinho, no bairro Novo Mundo, e da escadaria do Officina Restô Bar, no Centro).



A lista de escadarias pela cidade, naturalmente, é bem maior do que a listagem aqui apresentada. Para ficar em alguns exemplos, há cerca de um ano foram feitas manutenções em escadarias como as das ruas Klotm (Atuba) e Vale dos Passáros (CIC) e na Avenida Jacob Andreatta, no Pinheirinho, com melhorias no piso de concreto e instalação de corrimãos metálicos para assegurar a acessibilidade. Além disso, as escadarias da Rua Nicola Pellanda, no Umbará, e da Avenida Presidente Wenceslau Braz, no Portão, também receberam melhorias no último ano. Nenhuma delas, contudo, foi colocada na lista das escadarias mais icônicas da cidade, optando-se por destacar aquelas com um maior apelo estético, turístico ou histórico.

ESCADARIAS HISTÓRICAS E/OU INSTAGRAMÁVEIS DE CURITIBA

Franklin de Freitas

ESCADARIA DA IGREJA ROSÁRIO DOS PRETOS

No próximo mês se celebra o Dia da Consciência Negra (20/11) e acontece também a tradicional Festa do Rosário, cujo ponto alto é a lavação das escadarias da Igreja Rosário dos Pretos, no Largo da Ordem. O ato resgata a história do negro na construção de Curitiba e também é uma das mais fortes manifestações no Sul do País em defesa da igualdade racial. A lavação das escadas, por sua vez, é feita com água e perfume.

Franklin de Freitas

ESCADARIA DA GALERIA JULIO MOREIRA

A movimentada galeria, que leva ao Largo da Ordem, é decorada com grafites nos dois lados. Em um deles, o homenageado é Paulo Leminski, com a arte tendo sido feita durante o festival Litercultura, por Michael Davis e João Marcos. A inspiração foi o seguinte poema de Leminski: “quando eu vi você / tive uma ideia brilhante / foi como se eu olhasse / de dentro de um diamante / e meu olho ganhasse / mil faces num só instante.”

Franklin de Freitas

ESCADARIA DO BOSQUE DO ALEMÃO

O Bosque do Alemão, no Vista Alegre, conta com uma escadaria que desce para a trilha do Caminho dos Contos e Casa da Bruxa, que conta a fábula de João e Maria, dos Irmãos Grimm. No local também há a Passarela do Bosque, que é o começo da escadaria. Tudo fica mais bonito por conta do entorno: o Bosque Alemão preserva uma área de fundo de vale. No local há equipamentos relacionados à cultura germânica, como o Oratório de Bach – réplica de uma igreja presbiteriana de estilo neogótico que existiu no bairro Seminário.

Franklin de Freitas

ESCADARIA DAS RUÍNAS DE SÃO FRANCISCO

A escadaria ou arquibancada vermelha fica num dos pontos mais movimentados da noite curitibana. Suas paredes são resquícios de uma construção inacabada do que viria a ser a Igreja de São Francisco de Paula. Juntamente com o Belvedere, compõe o conjunto de edificações da Praça João Cândido, patrimônio histórico (e tombado) do estado.

Divulgação

ESCADARIA COMESTÍVEL DAS MERCÊS

Localizada na esquina da Avenida Manoel Ribas com a Rua Raquel Prado, a escadaria surgiu com seu nome e ideia atual a partir do renascimento de floreiras que estavam concretadas no local. Essas floreiras foram reabertas e receberam mudas de diversos temperos, como salsinha, coentro, manjerona e até mesmo frutas, como o melão andino. Trata-se de uma iniciativa popular que veio para fortalecer o movimento das hortas comunitárias em ambiente urbano.

Daniel Castellano / SMCS

ESCADARIAS DO PARQUE TANGUÁ

Um dos mais famosos e belos parques de Curitiba, onde se encontra muita natureza preservada. E como se trata de um parque mais vertical, no local são encontradas muitas rampas e escadas, com especial destaque para uma grande rampa de madeira que dá acesso ao lago, com vista para a cascata, e a escada em espiral que leva ao mirante do parque.

Valquir Aureliano

ESCADARIA DA JUSTIÇA

Próximo do Museu Oscar Niemeyer (MON, mais conhecido também como Museu do Olho) fica uma longa escadaria de concreto entre os Edifícios Affonso Alves de Camargo (ocupado pelo Ministério Público do Paraná) e seu vizinho e irmão gêmeo, o Edifício Caetano Munhoz da Rocha (ocupado pela Secretaria de Estado da Segurança). O local é bastante conhecido por sua localização e pela presença dos dois icônicos prédios, um de frente para o outro.

Divulgação

ESCADARIA DO BUTEKINHO

Localizado no bairro Novo Mundo (Rua Itajubá, 143), o estabelecimento possui uma das mais famosas e decoradas escadarias de Curitiba, onde os clientes costumam fazer fotos. Nos degraus da escadaria estão escritas, de forma colorida, palavras como “Felicidade”, “Amizade”, “Amor”, “Paz”, “Sucesso”, “Alegria”, “Esperança”, “Respeito”, “Vida” e “Diversão”. Nas paredes em volta mais mensagens positiva estão desenhadas, completando o cenári

Facebook do Officina Restô Bar

ESCADARIA DO OFFICINA RESTÔ BAR

Outro estabelecimento curitibano com belamente decorado e com uma escadaria como destaque no espaço. O bar, que fica no Centro (Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1154), possui uma escadaria iluminada, em cujos degraus é possível ler a mensagem “There is no elevator to sucess. You have to take the stairs” (Não há elevador para o sucesso. Você deve subir as escadas, em tradução livre).