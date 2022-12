O processo de licitação para conservação e manutenção de 363,84 quilômetros de rodovias entre as regiões do Norte e Norte Pioneiro avançou para uma nova etapa. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou o resultado da análise das propostas de preço, e já marcou a data para abertura dos envelopes com documentos de habilitação, que será em 12 de janeiro.

Oito empresas participaram da Concorrência Pública, que teve três classificadas, com propostas que variam entre R$ 38.278.056,92 e R$ 39.964.941,22.

Nesta modalidade de licitação é declarada vencedora a participante que tenha cumprido todos os requisitos exigidos e apresentado proposta de preço mais vantajosa para a administração pública. O resultado é publicado em diário oficial e no portal Compras Paraná.

Os serviços serão realizados nas rodovias PR-082, PR-170, PR-218, PR-340, PR-451, PR-453, PR-457, PR-466, PR-532, PR-535, PR-539, PR-547, PR-650, PR-846 e PR-850. Estão previstos reperfilagem, microrrevestimento, remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros.

Serão beneficiados diretamente 22 municípios, além do tráfego de longa distância. São eles: Apucarana, Arapongas, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Astorga, Borrazópolis, Cambira, Cruzmaltina, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lunardelli, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Ortigueira, Pitangueiras, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Sabáudia e São João do Ivaí.

PROGRAMA – A licitação faz parte do Proconserva, programa do DER/PR que visa a manutenção e conservação das rodovias intermediárias do Paraná. Este é o Lote C da Superintendência Regional Norte.

Também estão em andamento as licitações dos lotes A, B, D e E, beneficiando as regiões Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí. Juntos, os cinco lotes representam a conservação e manutenção de 1.485,02 quilômetros, e um investimento estimado em mais de R$ 178 milhões feito pelo do Governo do Estado.