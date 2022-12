Nikolas Prado

Todo o encanto do Natal ao alcance dos olhos: é o que pais e filhos vão conferir nas apresentações do projeto “Vem se Divertir”, do Park Shopping Boulevard, neste final de semana. No sábado (17) o convite é para que adultos e crianças mergulhem no mundo fascinante da literatura: a atriz e contadora de histórias Camila Canassa promete encantar o público com os Contos de Natal.

A apresentação faz parte do projeto “Contações da Mila”, que narra histórias da literatura infantil usando objetos, efeitos sonoros e a música. A artista estará acompanhada do músico Délcio Waculicz, que vai usar o violão para deixar as histórias ainda mais emocionantes e atrativas para as crianças.

No domingo (18) o convite é para que os pequenos mergulhem no mundo encantado do Quebra-Nozes, com a emoção do Natal chegando em forma de dança. O espetáculo, apresentado pela Cecconelo Cia. de Dança e Ailén Roberto, promete encher os olhos do público com uma montagem muito especial.

A história se passa na véspera do Natal de uma família alemã, no século 19. Clara e Fritz estão ansiosos pelos presentes que irão receber. O padrinho da menina distribui presentes para todos, e entrega para Clara um presente especial, um quebra-nozes, que deixa a garota encantada. Clara abraça o boneco com a intenção de fazê-lo dormir, mas ela logo cai no sono. De repente ela acorda e percebe que seu Quebra-Nozes encantado adquiriu vida própria.

As sessões do projeto Vem se Divertir acontecem às 15h e 17h, tanto no sábado quanto no domingo, e é necessário que a criança esteja acompanhada de um responsável adulto para participar das atividades. A curadoria do projeto Vem se Divertir no Park Shopping Boulevard é do portal de conteúdo infantil “Muralzinho de Ideias”.

Foto com Papai Noel e Campanha de Natal

Entre uma apresentação e outra do “Vem se Divertir”, as crianças podem dar um pulo no escritório do Papai Noel, para tirar uma foto com o bom velhinho. Ele está instalado em um cantinho junto ao Natal dos Ursos, em um espaço com lareira, escrivaninha, caixa para depositar as cartinhas e uma caixinha para os bebês deixarem as chupetas.

E enquanto os filhos se divertem, os pais podem aproveitar para participar da Campanha de Natal “Compre, Ganhe e Concorra”, lançada no último sábado. A cada R$400 gastos em compras o cliente ganha um panettone da Cacau Show, com gotas de chocolate. Além disso, a cada R$50 em compras nas lojas do shopping o consumidor concorre a prêmios da Campanha Natal Premiado ACP, da Associação Comercial do Paraná.

Serviço

Vem Se Divertir no Park Shopping Boulevard

Data: 17 e 18 de dezembro

Local: Park Shopping Boulevard

Endereço: Linha Verde, BR-116, 16303 – Xaxim

Horários: Sábado e Domingo a partir das 15h

Valor: Atrações gratuitas