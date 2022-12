Franklin de Freitas

A seleção brasileira de futebol estreia finalmente na Copa do Mundo no Catar contra a Coreia do Sula, nesta segunda (5), às 16h. Alguns serviços em Curitiba terão o horário de funcionamento alterado nas datas dos jogos, confira abaixo.

Prefeitura de Curitiba

Decreto 1686 da Prefeitura de Curitiba estabelece o funcionamento dos serviços públicos municipais nos dias úteis de jogos da Seleção Brasileira de Futebol da Copa do Mundo do Catar. Das 8h às 14h, quando a partida iniciar às 16 h; das 8h às 11h, quando a partida iniciar às 12h; e das 8h às 12h, quando a partida iniciar às 13h. Serviços considerados essenciais, como saúde, deverão providenciar escalas de trabalho, quando possível, ou não aplicar o horário especial, de acordo com avaliação de cada órgão.

Mercado Municipal de Curitiba

Fechado

Mercado Regional Cajuru

Fechado

Armazéns da Família

Fechados

Sacolões da Família

Santa Cândida

Fechado

Demais unidades

Expediente normal.

Restaurante Popular

Abre normalmente

Ruas da Cidadania

Funcionarão das 8h às 14h

Rua da Cidadania Matriz

Aberta das 9h às 19h

Estacionamento Rui Barbosa

Aberto das 7h às 19h

Rua 24 Horas

Aberta das 9h às 23h

Unidades Básicas de Saúde

Fecham às 15h e não retornam para atendimento.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas

Caps

Os Caps III fecham às 15h para atendimento ao público, mantendo atendimento exclusivo apenas aos pacientes acolhidos nos leitos.

Os CAPS II fecham às 15h e não retornam para atendimento.



Zoológico e Museu de História Natural

Fechados

Transporte coletivo

A partir das 14h desta segunda-feira (5/12), o transporte coletivo terá reforço por conta do jogo do Brasil contra Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O jogo, marcado para as 16h, deve provocar aumento do fluxo de passageiros que se deslocam para ver a partida.

Todos os eixos com veículos expressos e ligeirões circularão com mais ônibus dos principais pontos no centro da cidade em direção aos terminais, segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na capital.

Também serão colocados mais veículos à disposição da fiscalização nos principais terminais da cidade para atender a demanda.

A Urbs vai ampliar o número de veículos nas linhas 022 e 023 Inter 2 (em ambos os sentidos), 505 – Boqueirão / C. Cívico, 506 – Bairro Novo, X36 – Caiuá / Guadalupe, 902 – Sta. Felicidade, 040 – Interbairros IV e 050 – Interbairros V.

Linhas alimentadoras também terão reforço, como as que atendem a região do Tatuquara: 680 – Rurbana, 650 – Sta. Rita Pinheirinho, 674 – Rio Bonito e 690 – V. Juliana. Na região do Sítio Cercado contarão com mais veículos as linhas 541 – Bairro Novo A e Bairro Novo B.

A linha 216 – Cabral / Portão contará com apoio para atender a região do Portão, Prado Velho e Cabral.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informa que os bancos terão horário especial de atendimento ao público nas agências nos dias de jogos da seleção brasileira. Nos jogos com horário previsto às 12h, o atendimento ao público será das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30. Nos jogos com horário previsto às 13h, o atendimento será das 8h30 às 11h30. Já quando os jogos forem no horário das 16h, o atendimento será somente das 9h às 14 h.



Agências do INSS

As agências do INSS terão horário especial de funcionamento nos dias de jogo da seleção brasileira. Quando o jogo for às 12h (meio-dia), as agências ficarão fechadas. Nos jogos das 13 horas, o atendimento segue até 11h, horário de Brasília. Quando o jogo for às 16h, o atendimento normal vai até 14h, horário de Brasília. A Central 135 também terá um funcionamento especial nos dias dos jogos do Brasil. O atendimento humano será suspenso 30 minutos antes da partida, retornando 30 minutos após o término do jogo. Durante esse intervalo, a central 135 continuará funcionando com o atendimento eletrônico. O Meu INSS também seguirá disponível tanto na internet quanto no aplicativo de celular.

Serviços públicos estaduais

O Governo do Paraná publicou decreto que estabelece o funcionamento de serviços públicos estaduais nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 Conforme o decreto, os expedientes terão mudança no horário de funcionamento a depender do hora em que os jogos forem realizados. Veja a seguir:

Partida com início às 12h – expediente das 7h30 às 11h30

Partida com início às 13h – expediente das 8h às 12h

Partida com início às 16h – expediente das 8h30 às 14h30.

Ainda conforme decreto, “caberá aos dirigentes dos Órgãos e Entidades, a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais ou que não possam ser paralisados, sem comprometimento da eficiência nas questões afetas às respectivas áreas de competência”.

Correios

Os Correios terão horário especial de atendimento ao público. Nos dias 24/11, 28/11 e 2/12, o expediente das unidades da empresa será encerrado 1h antes do início das partidas.

Mercados

A Associação Paranaense de Supermercados (Apras) não emitiu nenhuma recomendação sobre alteração do horário de funcionamento dos supermercados nos dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Cada rede é independente para adotar ou não horários especiais nas datas das partidas. A maioria das lojas deve fechar somente durante as partidas do Brasil.



Shoppings

A maioria dos shoppings da capital funcionará normalmente durante os jogos do Brasil na Copa. No Shopping Jardim das Américas, será facultativo o fechamento das lojas meia hora antes e obrigatória a abertura meia hora depois do término dos jogos. O Park Shopping Barigui também tornou facultativo o fechamento das lojas 1h antes do jogo. No caso de fechamento, a reabertura precisa acontecer 1h depois do término.

Comércio

A Associação Comercial do Paraná e Sindicato dos Lojistas do Comércio de Curitiba e Região Metropolitana (Sindilojas) não fizeram nenhuma determinação geral. Cada empresa pode decidir como fará o expediente. Para os jogos das 16h, algumas lojas devem encerrar os trabalhos às 15h30. Já no caso das partidas que começarem mais cedo, os comerciantes podem fechar as lojas durante o jogo e depois reabrir.

Sanepar

As Centrais de Relacionamento da Sanepar, que fazem atendimento presencial aos clientes, vão funcionar em horário normal nos dias de jogos da Seleção Brasileira nesta primeira fase da Copa do Mundo. Portanto, os clientes podem aproveitar os horários de jogos do Brasil para irem ao atendimento.