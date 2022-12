A Copel colocou em operação o seu primeiro carregador ultrarrápido. O equipamento fica no novo eletroposto da empresa na região central de Curitiba, que possui estrutura para abastecimento de três carros elétricos simultaneamente. Além disso, a Copel também está colocando em operação mais um eletroposto, com seis carregadores, na Linha Verde, sentido São Paulo. Com as novas estruturas, a capital paranaense é a cidade mais bem atendida por eletropostos no Brasil.

O novo eletroposto fica na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1.001. Os três carregadores têm opções de diferentes velocidades para abastecer a bateria dos veículos. O carregador ultrarrápido tem capacidade de 150 kW (quilowatts).

Outros seis carregadores também estão entrando em funcionamento ao lado do prédio do Instituto Lactec: dois equipamentos de recarga rápida com 60kW de potência, e outros quatro com potência de 22kW. O local conta ainda com geração de energia solar na cobertura das vagas veiculares. O processo de cobrança e liberação em ambos os endereços será feito através do aplicativo Lex Mobility.

De acordo com o superintendente de Smart Grid e Projetos Especiais da Copel, Julio Omori, o desenvolvimento de novas soluções para a eletromobilidade é uma das prioridades nos processos de inovação da empresa. “Com este novo projeto, queremos desenvolver um Posto do Futuro para abastecimento de veículos elétricos, em ambiente integrado com fonte renovável e com sistema de armazenamento de energia para assegurar conforto e segurança para os usuários de veículos elétrico”, explica.

A ampliação da malha de recarga é fruto de um trabalho conjunto da Copel com o Instituto Lactec, em parceria com empresas privadas, por meio de uma chamada pública proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em que os projetos aprovados pela Copel somaram investimentos de R$ 15,6 milhões.

Com a conclusão da implantação dos novos postos, o número de carregadores elétricos veiculares disponibilizados pela Copel salta de 23 para 32, em todo o Paraná. Um incentivo que se soma à isenção de Imposto sobrePropriedade de Veículos Automotores (IPVA) oferecida pelo Governo do Paraná aos elétricos.

Hoje, esta estrutura garante uma malha de 1.246 quilômetros que pode ser percorrida por veículos elétricos, com pontos de recarga disponíveis. Implantada em 2018, inicialmente a eletrovia paranaense possuía 730 quilômetros, ligando o Porto de Paranaguá (Litoral) à usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Oeste. Por meio do incentivo do programa de inovação Copel Volt, somaram-se a esse trajeto original mais 384 quilômetros entre Curitiba e Londrina (Norte). Além disso, é possível percorrer com veículos elétricos os 132 quilômetros de Curitiba a Joinville, em Santa Catarina.

Serviço:

Novos postos para recarga de veículos elétricos

Endereços: Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 1.001, e BR 116 – Km 98

Check in e pagamento através do aplicativo Lex Mobility, gratuito para Android e iOS. Preços da recarga estão disponíveis no aplicativo.