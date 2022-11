Franklin de Freitas

Neste ano, o coral natalino mais tradicional do Brasil voltará às janelas do Palácio Avenida, em Curitiba, nos dias 9, 10 e 11 de dezembro. Com o tema “As Cartas do Papai Noel, as inesquecíveis mensagens de Natal”, a 32ª edição do espetáculo fará um resgate à tradição e à essência dessa celebração. A apresentação de como serão os shows aconteceu nesta terça-feira (29), no Palácio Avenida. A apresentação de 2022 será dividida em um prólogo e cinco atos, que terão temáticas diferentes: imaginação, natureza, diversidade, amor e esperança.

O Natal de Curitiba tem nesta quarta-feira (30) mais duas estreias. Nas Ruínas de São Francisco, perto do Largo da Ordem, começa a série de apresentações do balé ‘O Quebra-Nozes’. No Água Verde, estreia a decoração especial da praça Afonso Botelho e a superprodução musical Torque. Em formato de bola de Natal gigante, a decoração promete ser um dos pontos de parada para fotos nesta temporada natalina. A montagem da estrutura de 3,6 toneladas levou mais de 15 dias e precisou de caminhões especiais para içar as peças de aço. A decoração ficará na praça até 8 de janeiro.