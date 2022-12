Foto: Franklin de Freitas

Neste ano, o coral natalino mais tradicional do Brasil voltou às janelas do Palácio Avenida, em Curitiba. A estreia foi na noite desta sexta-feira (9), e ainda haverá apresentações neste sábado (10) e domingo (11). Com o tema “As Cartas do Papai Noel – as inesquecíveis mensagens de Natal”, a 32ª edição do espetáculo faz um resgate à tradição e à essência dessa celebração. O coral voltou a cantar apresentar no local, para alegria do púbico, após dois anos de apresentações virtuais por causa da pandemia de Covid-19.











A apresentação de 2022 tem um enredo emocionante através de temáticas como imaginação, natureza, diversidade, amor e esperança. O diretor criativo do espetáculo, Daniel Marques, explica que apresentação foi inspirada nas cartas do Papai Noel. Desta vez, ao invés de recebê-las, como de costume, é ele quem escreve as mensagens que serão apresentadas por meio de um repertório mágico e projeções multicoloridas, que usam técnicas de video mapping e muitas luzes.

O público conhecerá a história de quatro crianças: a Ana Laura, uma menina cheia de imaginação que gosta de voar pelos sonhos; o Francisco, um garoto que ama a natureza e tem o hábito de abraçar as árvores; o Júlio, que tocado pela música adora dançar; e a Mariana, que não conhecia o verdadeiro espírito do Natal. Para encerrar, o Papai Noel vai ler uma carta especial escrita para todos falando sobre esperança.

O repertório desta edição é eclético e democrático, misturando as tradicionais músicas natalinas com diversos ritmos musicais. Entre os destaques: ‘Andar com fé’, de Gilberto Gil, ‘Trevo’, da dupla Anavitória, ‘Trem Bala’, de Ana Vilela, ‘Lindo balão azul’, de Guilherme Arantes e ‘O carimbador maluco’, de Raul Seixas.

Além disso, neste ano, o figurino das crianças coralistas será marcado pela simplicidade e liberdade de movimento, deixando as crianças à vontade para se divertirem durante as apresentações.