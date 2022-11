João Frigério

O corpo de homem, com idade entre 25 e 30 anos, foi encontrado em plena luz do dia nesta quinta (3) ao lado de uma quadra de esportes onde crianças brincam, na Rua João Fagundes Machado, esquina com Rua Canal Vila Guaíra, na divisa dos bairros Parolin e Guaíra.

O corpo ainda não foi identificado e o motivo do crime também não. Ele foi executado com vários tiros de pistola.

