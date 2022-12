Divulgação/PMPR

O corpo de jovem de 25 ano foi encontrado na manhã deste sábado (3) no bairro Colônia Faria, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo informações preliminares da polícia, ele foi morto com dois tiros, um no rosto e um no tórax.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, cachorros estavam comendo o cadáver, que já tinha uma parte da mão dilacerada.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Curitiba para identificação.