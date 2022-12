LEITOS DE UTI DO HOSPITAL DO ROCIO

O boletim semanal da Covid-19 em Curitiba, publicado ontem, mostra que a capital paranaense registrou nos últimos sete dias (de 14/12 a 20/12) 7.254 novos casos da doença, uma média de 1.036 por dia. Esta é a segunda semana seguida em que os números de novos casos baixam, o que confirma a tendência de queda nas ocorrências. No boletim da semana passada foram confirmados 9.283 novos casos, com média diária de 1.326.



O boletim anterior, correspondente à semana de 30 de novembro a 6 de dezembro, foram 10.511 novos casos, com média diária de 1.502. Este boletim foi o que trouxe os números mais altos desde o começo da nova onda de contaminação neste segundo semestre.



O boletim de 23 a 29 de novembro trouxe 9.748 casos, com média diária de 1.393. O boletim de 16 a 22 de novembro tinha 7.067 casos, com média de 1.010 por dia, semelhante ao divulgado ontJá os casos de óbitos por Covid-19 seguem estáveis. No boletim de ontem foram confirmados mais 15 mortes na semana. O resultado é semelhante aos dois boletins imediatamente anteriores, que trouxearam 14 e 15 óbitos em sete dias, respectivamente. Já o boletim de 23 a 29 de novembro tinha sete óbitos pela doença e o de 16 a 22 de novembro, cinco.



Os casos ativos também vêm com tendência de queda desde o começo mês. No dia 29 de novembro eram 9.532. No boletim seguinte (6 de dezembro) eram 9.982. No dia 13 de dezembro caiu para 8.450 e no boletim de ontem eram 7.214.



Alerta — A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta a população para situações que podem agravar o cenário da Covid-19 no Paraná: as aglomerações de fim de ano, combinadas com a falta ou atraso de vacinação contra a doença. Para prevenir o aumento de casos graves e de óbitos, a orientação é para que as pessoas procurem os postos de saúde para receberem o imunizante.



De acordo com o último levantamento da Sesa, mais de 4 milhões de paranaenses aptos a tomar a segunda dose de reforço ainda não buscaram as salas de vacina. Cerca de 700 mil paranaenses não iniciaram o esquema primário, ou seja, não tomaram nenhuma dose.



O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, alerta para a importância de estar com o calendário vacinal contra a Covid-19 atualizado. “Orientamos as pessoas a se protegerem o quanto antes, pois ainda existe um tempo até que a vacina atue completamente no sistema imunobiológico. Iniciar 2023 com as doses em dia trará mais tranquilidade e proteção contra a doença”, reforça.



Nos últimos fins e inícios de ano da pandemia, as festas de confraternização foram apontadas como uma das principais causas de novos surtos da Covid no Paraná.

Óbitos foram de pessoas de 21 a 102 anos

As vítimas desta semana em Curitiba foram seis homens e nove mulheres. Uma delas tinha 21 anos e todas as outras 14 tinham mais de 74 anos. Do total, 14 apresentavam comorbidades. Apenas a vítima mais idosa, de 102 anos, não tinha registro de comorbidade.



Com os novos casos confirmados, 570.048 moradores de Curitiba testaram positivo para a Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 554.251 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.



Até o momento, foram contabilizados 8.583 óbitos na cidade provocados pela doença desde o início da pandemia.



Até ontem haviam seis pacientes internados em leitos de UTI SUS de Curitiba e outros 33 pacientes em leitos de enfermaria SUS por Covid-19.

Desde o dia 13 de setembro de 2022, os boletins da Covid-19 passaram a ter publicação semanal, sempre às quartas-feiras.

Médico recomenda testes para “férias seguras”

As férias chegaram e para muitos agora é hora de relaxar, viajar e promover encontros, mas antes de se reunir com familiares e amigos, profissionais da saúde lembram que ainda passamos por um momento delicado com relação a saúde mundial sendo, portanto, importante ações de prevenção contra os principais vírus que ainda estão circulando com intensidade, como o Covid-19 e o H1N1.



O especialista em bacteriologia do Laboratório de Análises Clínicas (Lanac), Marcos Kozlowski, conta que alguns exames podem conferir um passaporte seguro para os encontros de final de ano e de férias, sendo que hoje ser realizados de forma simultânea, identificando tanto o coronavírus quanto a influenza tipo A e B. “O teste é um ótimo aliado na avaliação de pacientes com sintomas como dor de garganta, febre, tosse, cansaço e dores de cabeça, que são comuns tanto para o H1N1 quanto para a Ccovid-19”, afirma Kozlowski.



Além disso, desde que os casos começaram a subir em Curitiba e no Paraná, apesar dae gravidade menor que em outras ondas da doença, as secretarias de Saúde voltaram a recomendar o uso de máscaras e a atenção para a higiene com álcool gel nas atividades fora de casa, além do distanciamento.



E em viagem nos próximos feriados e nas férias, manter os cuidados, já que a circulação em massa da população já se mostrou uma das formas de rápida transmissão do vírus da Covid. Também chamam a atenção para a vacina, que muitos deixaram de lado neste momento, mas que ainda é a melhor arma contra a Covid.