Divulgação/Crea-PR

A unidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), que antes estava instalada no bairro Alto da XV, está em novo endereço, localizado na Av. Victor Ferreira do Amaral, nº 306 (Sala 01, Térreo – Edif. Aroeira Office Park, bairro Tarumã).

Embora todos os serviços e atendimentos já possam ser realizados online, o local continua realizando o atendimento ao público, além de operar com a equipe interna responsável pelo tratamento de solicitações, questões administrativas e de relações institucionais. O atendimento é realizado na parte da manhã com agendamentos, e na parte da tarde por ordem de chegada. Os horários e agendamentos podem ser verificados no site do Crea-PR www.crea-pr.org.br, na página “Fale Conosco”.

A nova sede terá, ainda, novo posto de atendimento da Cooperativa de Crédito CredCrea. Com 18 anos de atuação, a cooperativa é voltada para apoiar no desenvolvimento da vida dos cooperados Engenheiros, Arquitetos e Profissionais da área de Tecnologia.

“Depois de meses de planejamento e dedicação, estamos muito satisfeitos com a mudança para um ambiente que certamente irá agregar de modo bastante positivo para a prestação de um serviço público com foco na entrega ágil e na superação da expectativa dos nossos clientes, sempre pensando na Política da Qualidade do Crea-PR”, afirma o gerente da Regional, Eng. Agr. Eduardo Ramires.