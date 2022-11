José Fernando Ogura/SMCS

Prefeito Rafael Greca recebe o Presidente eleito do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, acompanhado do presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura e demais integrantes da cúpula do TJPR. Curitiba, 25/11/2022. Foto: José Fernando Ogura/SMCS

1/4

O prefeito Rafael Greca recebeu, na manhã desta sexta-feira (25/11), em visita ao Palácio 29 de Março, desembargadores integrantes da cúpula diretiva do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que assumem o comando para o biênio 2023-2024.

O novo presidente, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, estava acompanhado do presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, do ouvidor-geral eleito, desembargador Fernando Ferreira de Moraes, do corregedor eleito, desembargador Roberto Antonio Massaro, e do desembargador Carvilio da Silveira Filho, integrante do órgão especial do TJ.

Também acompanharam a visita ao prefeito a procuradora-geral do Município, Vanessa Volpi, o secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Hotz, o assessor do gabinete, Lucas Navarro, o diretor jurídico da Agência Curitiba, Frederico Augusto Munhoz da Rocha Lacerda, a advogada Rafaella Munhoz da Rocha e a assessora do TRE Danielle Caroline de Souza.

A eleição da nova cúpula do TJ-PR, realizada de forma eletrônica dia 16 de novembro, teve a participação dos 127 magistrados.