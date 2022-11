Ricardo Marajó/SMCS

A partir desta quarta-feira (23/11), Curitiba começa a vacinar os bebês sem comorbidades contra a covid-19. Devido à limitação de doses, a convocação acontecerá de forma escalonada e com agendamento.

O primeiro grupo sem comorbidades convocado é o dos curitibinhas nascidos entre 25 de novembro de 2019 a 30 de junho de 2020. Nova convocação depende da disponibilidade de doses. No grupo dos bebês estão as crianças de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias.

Crianças que completarem 3 anos antes do recebimento da primeira dose passam a se enquadrar no esquema vacinal do grupo de 3 a 4 anos, que pode ser consultado no Imuniza Já.

Vacina agendada

Para facilitar o fluxo de atendimento e evitar perda de doses, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orienta que pais e responsáveis por crianças da faixa etária convocada agendem a aplicação pela Central Saúde Já no telefone 3350-9000, que funciona todos os dias, das 8h às 20h.

A vacinação dos pequenos acontece em dez unidades de saúde específicas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Endereços e mais informações no site Imuniza Já.

“Aquele que não conseguirem fazer o agendamento podem fazer a busca direta pela vacina, mas é muito importante dar preferência pela vacina agenda, ela otimiza o tempo da vacinação” orientou a superintende de gestão da SMS, Flávia Quadros.

Bebês com comorbidades

Também podem se vacinar os bebês de 6 meses a 2 anos com comorbidades já convocados, mas que ainda não receberam o imunizante. Os acompanhados pelo SUS Curitibano têm sua condição registrada no prontuário eletrônico da SMS e, para a vacinação, precisarão apresentar apenas os documentos pessoais da criança e dos responsáveis.

Já os bebês com comorbidades atendidos na rede privada devem apresentar também documento comprobatório da sua condição para se vacinarem.

A SMS mantem a repescagem contínua para todos os convocados nas unidades de saúde. A vacinação será realizada em dez unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo quais grupos têm vacinação contra covid-19 disponível e consulte aqui quantas doses de vacina anticovid cada pessoa deve tomar.

Esquema vacinal baby

O esquema vacinal básico para este público será de três doses, sendo que a 2ª dose deverá ser aplicada num intervalo de 28 dias após a 1ª. Já a 3ª dose deverá ser aplicada num intervalo de 56 dias após a 2ª.

A vacina para este grupo é destinada para crianças a partir de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias. Crianças que fizerem 3 anos após o recebimento da 1ª dose deverão completar o ciclo vacinal com o mesmo imunizante.

A vacina que será utilizada é a Pfizer de tampa vinho, a única liberada para esta faixa etária até este momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Outras vacinas

Além da dose do imunizante contra a covid-19, as unidades de saúde de Curitiba também ofertam a vacina contra a gripe (vírus influenza) para pessoas com 6 meses de vida ou mais, que pode ser aplicada no mesmo dia da vacina anticovid. Não há mais necessidade de intervalo de 15 dias entre os imunizantes.

Também é possível receber as outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização caso a crianças esteja em atraso ou dentro da data.

Orientações

Crianças que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso das que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

No dia da vacinação, além da certidão de nascimento do bebê, é necessário apresentar documento pessoal com foto e CPF do familiar ou responsável que está acompanhando a criança.

O bebê deve ter, ainda, cadastro no Aplicativo Saúde Já Curitiba – pode ser incluído como dependente no cadastro do pai, mãe ou responsável para que a vacina seja registrada na carteira vacinal.

Saúde convoca nascidos em 1986 e 1987 para 4ª dose da vacina anticovid em Curitiba

Vacinação de bebês com comorbidades contra a covid-19 traz alívio e segurança, dizem pais

Nova convocação

Bebês sem comorbidades nascidos entre 25/11/2019 a 30/06/2020

Pontos de vacina anticovid para bebês

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Santa Felicidade

Via Veneto, 10 – Santa Felicidade

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Bairro Novo

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1495 – Vila Guaíra

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Abranches

Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Monteiro Lobato

Rua Olivio José Rosetti, 538 -Tatuquara