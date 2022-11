(Crédito: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná)

Doze das 27 capitais apresentam crescimento moderado na tendência de longo prazo dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e entre elas está Curitiba. Os dados foram divulgadso na quinta-feira (10/11), no novo Boletim InfoGripe Fiocruz. As capitais com tendência de aumento de SRAG são Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Teresina (PI). Nas demais, há queda ou estabilidade na tendência de longo prazo, e de estabilidade nas semanas recentes.

“A Covid é traiçoeira”

A secretária municipal de Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella, falou na quinta sobre o novo cenário da Covid-19 na cidade e sobre a ampliação da vacinação. “Notamos na última semana o aumento da média móvel, de 80 para 140 casos, e continua aumentando. Pode significar que estamos com uma nova variante circulante. Aumentaram também os atendimentos nos postos de saúde. A preocupação é a mesma de sempre. A Covid é traiçoeira principalmente para pessoas mais debilitadas, com mais idade, comorbidades e aquelas que não completaram as doses da vacina contra o coronavírus”, disse ela.

Ontem, a Scretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) e o município começam a vacinar novos grupos com a segunda dose de reforço anticovid, equivalente à quarta dose.

Beatriz reforçou que os curitibanos devem retomar os cuidados já conhecidos contra a doença: “Isolar quem está com sintomas, testar e evitar aglomerações. Se for em um evento com muitas pessoas, deve usar máscara. Também é necessário lavar as mãos sempre”. A secretária ressaltou que os curitibanos devem verificar se estão faltando doses da vacina e procurar os postos de saúde.

Vacinas

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba amplia a partir de hoje a convocação para a 4ª dose da vacina anticovid para as pessoas nascidas até 1983 com a 3ª dose realizada há 120 dias ou mais. Com isso, o chamamento atinge pessoas com 39 anos ou que completam essa idade até o fim do ano.

A 4ª dose equivale ao 2º reforço para os vacinados na 1ª dose com Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. Para os vacinados com Janssen na 1ª dose, a 4ª dose equivale ao 3º reforço.

Mais sobre o boletim da Fiocruz

Na maioria das capitais que apresentam algum sinal de consistência no crescimento das SRAGs tal se concentra predominantemente em crianças. As exceções são Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, que apresentam crescimento nas faixas etárias acima de 60 anos. Com relação à Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, o dado está possivelmente associado ao aumento de positivos para Covid-19. No Rio Grande do Sul, o aumento de positivos para Sars-CoV-2 não refletiu em aumentos de SRAG em geral no estado ou na capital.

O boletim sinaliza para o aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com resultado laboratorial positivo para Sars-CoV-2 (Covid-19) na população adulta do Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, ainda não é possível afirmar que esse crescimento esteja relacionado especificamente com as identificações recentes de novas sublinhagens identificadas em alguns locais do país. O tempo transcorrido desde o pico observado entre maio e junho de 2022 pode ser um dos fatores a contribuir.