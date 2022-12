Divulgação

Quem nunca imaginou estar no lugar de Clara, a menina protagonista do Quebra Nozes? Essa história pra lá de especial ganha montagem irreverente e inovadora com a Curitiba Cia de Dança neste final de ano. Isso porque a coreografia mescla balé clássico com contemporâneo, o que confere uma nova forma de contar o tradicional conto de Natal.

E para o presente ser completo, são convidados para este balé a Primeira Bailarina do Brasil, Ana Botafogo; interpretando a mãe da Clara, os solistas Cicero Gomes, Primeiro Bailarino do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, como o príncipe; Márcia Jaqueline, Primeira Bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, como Fada Açucarada; Romulo Castilho, do Carolina Ballet (EUA), como o boneco Quebra Nozes; e Bárbara Mel, também do Carolina Ballet (EUA), como a Clara.

Originalmente montada em 2018, o espetáculo O Quebra Nozes da Curitiba Cia de Dança, remontado e dirigido por Nicole Vanoni, tem sido a principal atração do Natal de Curitiba desde 2019. Neste ano, em 2022, a Curitiba Cia de Dança leva à cena mais de 30 bailarinos, entre profissionais e formandos para compor e contar essa linda história no palco da Ópera de Arame.

O Quebra Nozes é um dos três balés criados pelo compositor Tchaikovsky, ambientado no século XIV, na Europa Oriental. Sua história é baseada em um fragmento do conto de E. T. A. Hoffmann, conhecido como O Quebra-nozes e o Rei dos Camundongos, interpretado no idioma francês pelo autor Alexandre Dumas.

SERVIÇO:

Curitiba Cia De Dança apresenta “O Quebra Nozes”, com Ana Botafogo, Cícero Gomes, Márcia Jaqueline, Rômulo Castilho e Bárbara Mel

Datas: 6/12, terça-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Ópera de Arame – R. João Gava, 920 – Abranches, Curitiba

Investimento: R$ 140,00 (meia R$ 70,00), R$ 160,00 (meia 80,00), R$ 180,00 (meia 90,00) e R$ 300,00 (meia R$150,00). Ingressos à venda pelo Disk Ingressos – http://www.diskingressos.com.br/event/1084

Enredo do Quebra Nozes

Clara, uma doce menina que na noite de Natal ganha um presente muito especial do seu tio, um boneco quebra-nozes. Quando todos vão dormir, Clara vai à sala para brincar com seu presente, adormece e entra em um universo onde os brinquedos ganham vida, dançam, lutam, transportando-os para O Reino das Neves e Reino dos Doces, onde Clara e seu príncipe se transportam para o reino dos doces, com danças típicas de vários países e com um gracioso grand -pas-de-deux da Fada Açucarada. Criada em 1891 pelo compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky, a versão da Curitiba Cia de Dança tem direção artística de Nicole Vanoni, esse ano a grande estrela da noite será a presença de Ana Botafogo, a principal e primeira bailarina do Brasil, encenando a mãe de Clara, e os primeiros bailarinos do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Cícero Gomes e Márcia Jaqueline.

Sobre a Curitiba Cia De Dança

A Curitiba Cia de Dança foi criada em 2013 por Nicole Vanoni baseada na ideia de experimentação, pesquisa e criação em dança contemporânea, além da busca pela diversidade de experiências com coreógrafos diferentes. A primeira obra coreografia da Cia, “A Lenda das Cataratas”, com concepção geral de Nicole Vanoni e coreografia de Rafael Zago, surgiu em 2014 e participou de festivais no Brasil e no exterior. A segunda coreografia, denominada “Quando se Calam os Anjos” tem coreografia de Airton Rodrigues e transporta para o palco questões cênicas e dramatúrgicas que realçam um universo pós-moderno virtual onde vários encontros são marcados pelo descaso do outro ou até mesmo pela falência do ser humano. Realizando mais de 100 apresentações pelo país, “Quando se Calam os Anjos” é o espetáculo de maior êxito da Curitiba Cia de Dança, sendo agraciado por público e crítica.

Em 2017, a apresentação “Memória de Brinquedo”, uma vitoriosa parceria entre a Cia e o renomado coreógrafo brasileiro Luiz Fernando Bongiovanni, surgiu para retratar as preocupações e provocar o espectador em relação ao mundo moderno e tecnológico. No segundo semestre de 2018, o grupo estreou o espetáculo “Cirandas”, da coreógrafa Simone Camargo, baseado nas cirandas e cirandinhas de Villa-Lobos. Esse espetáculo é uma criação conjunta da Curitiba Cia de Dança e da Orquestra de Câmara do Oeste do Paraná. Finalizando o ano, a Curitiba Cia de Dança junto a AADC (Amigos e Apoiadores da Dança de Curitiba) estreiam o espetáculo “Relações”, do coreógrafo Carlos Laerte. Como o próprio nome diz, o espetáculo percorre pelas relações contemporâneas, sejam elas fraternas, amorosas ou destrutivas. No primeiro semestre de 2019, a Companhia circulou por 12 cidades do Paraná com o espetáculo “Lenda das Cataratas”, além de integrar a grade da programação do SESI Viagem Teatral 2019 SP e de participar como Companhia convidada no Festival de Dança de Londrina e na Bienal de Dança do Ceará.

Em 2019 a Cia lança uma parceria com o Natal Luz dos Pinhais da cidade de Curitiba com o patrocínio do Banco do Brasil onde apresenta o clássico “O Quebra Nozes” nas Ruínas de São Francisco, que virou uma tradição da Curitiba Cia de Dança, 2020 além da pandemia a Cia não deixou de se apresentar, lançou em sistema Drive-in, sendo a única cia da América Latina em dançar o Clássico “O Quebra Nozes” para carros, 6 sessões lotadas na Pedreira Paulo Leminski, 2021 ainda na pandemia, a Cia volta as Ruínas de São Francisco, e circula em municípios paranaenses com a obra “O Quebra Nozes”. 2022 o ano começou propício ao sucesso, com uma nova releitura do projeto Cirandas de 2018, agora com coreografias de Rosa Antuña, o balé passa a se chamar “Dançando Villa“.