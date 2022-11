Pedro Ribas/SMCS

A partir de hoje, Curitiba começa a vacinar os bebês sem comorbidades com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Devido à limitação de doses, a convocação acontecerá de forma escalonada e com agendamento.



O primeiro grupo sem comorbidades convocado é o dos curitibinhas nascidos entre 25 de novembro de 2019 a 30 de junho de 2020. Nova convocação depende da disponibilidade de doses. No grupo dos bebês estão as crianças de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias.



Crianças que completarem 3 anos antes do recebimento da primeira dose passam a se enquadrar no esquema vacinal do grupo de 3 a 4 anos, que pode ser consultado no Imuniza Já. A vacinação dos pequenos acontece em dez unidades de saúde.