(Crédito: Franklin de Freitas)

No feriado da Proclamação da República, o sol volta a predominar em praticamente todas as regiões paranaenses, com destaque também para a amplitude térmica. Apenas na madrugada é que ainda ocorre uma maior variação da cobertura de nuvens, principalmente nos municípios mais próximos das áreas de divisa com São Paulo. Ao longo do dia as temperaturas se elevam rapidamente, com ênfase entre as faixas oeste e norte do Estado.

Os curitibanos devem ter pelo menos cinco dias de sol, segundo a previsão do Simepar: de terça (15) a sábado (19). As máximas não devem ser tão altas, variando de 21 graus, na sexta (18) a 24 graus, na quarta (16). As mínimas vão variar de 9 graus na sexta (18) até 14 graus nesta terça (14).

No domingo (20), as nuvens devem voltar a aparecer e as temperaturas sobem e devem ficar entre 13 e 25 graus. Previsão de chuva, de acordo como Simepar, só para terça que vem, dia 22.