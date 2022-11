Sol deve aparecer na maior parte do tempo nesta semana (Valquir Aureliano)

Os próximos dias seguem ensolarados em Curitiba, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). De quarta-feira (16) até domingo (20), o sol aparece e predomina.



As temperaturas, apesar disso, não sobem tanto e devem ficar amenas pela manhã e no final da tarde, embora possa ocorrer a sensação de tempo abafado. No interior do Paraná deve fazer calor.

Mas o começo da semana que vem tem previsão da chegada e nova frente fria que provoca chuvas no Estado. Também deve fazer mais calor e a segunda-feira (21) tem previsão de máxima de 28ºC.