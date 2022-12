PCPR (Crédito: Divulgação/PCPR)

A Prefeitura de Curitiba lançou, ontem, a campanha Ajuda Litoral para arrecadar alimentos não perecíveis que serão destinados aos moradores do litoral do Paraná que estão desabrigados em função das fortes chuvas que atingem a região, desde a última segunda-feira. Os donativos mpodem ser entregues nas regionais e Corpo de Bombeiros.



A Polícia Civil do Paraná também recebe doações para ajudar famílias no Litoral. Os interessados em ajudar podem doar alimentos não perecíveis, itens de limpeza e de higiene pessoal. Os itens podem ser entregues nos 13 distritos da Polícia Civil, em Curitiba, até hoje.