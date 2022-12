A Prefeitura de Curitiba e a Serra Verde Express enviarão, hoje, mais de duas toneladas de alimentos não perecíveis para as famílias de Guaraqueçaba, no litoral do Estado, afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a região desde o fim de novembro.



As doações foram arrecadadas pela campanha Ajuda Litoral, lançada pelo prefeito Rafael Greca, no último dia 30, e também por uma ação desenvolvida pela empresa de turismo.

Os alimentos serão transportados até Morretes de trem, pela Serra Verde Express. De Morretes, seguirão de caminhão até o município.