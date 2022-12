José Fernando Ogura/SMCS

A Prefeitura de Curitiba e a Serra Verde Express, empresa que faz o transporte de turistas pela centenária estrada de trem que liga Curitiba e Paranaguá, se uniram e enviaram a primeira remessa de alimentos não perecíveis destinados às famílias que estão desabrigadas em Morretes, no litoral do Estado.

Os donativos lotaram dois vagões de trem, um deles com produtos do banco de alimentos de Curitiba e também doados pela população à campanha Ajuda Litoral, lançada pela Prefeitura, na última quarta-feira (30/11). O segundo vagão levou roupas, colchões e materiais de higiene e limpeza arrecadados pela Serra Verde que também desenvolve uma ação solidária para atender os municípios do litoral atingidos pelas chuvas.

A campanha Ajuda Litoral é desenvolvida pela Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (Smsan), Fundação de Ação Social (FAS) e pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e conta com o apoio das coordenadorias de Defesa Civil de Curitiba e do Estado, que também fará o transporte e distribuição de alimentos aos municípios mais afetados pelas enchentes.

Além de Morretes, também foram afetados por alagamentos Guaratuba e Guaraqueçaba. Para que mais pessoas possam receber mantimentos, o prefeito Rafael Greca pede a ajuda de toda a população de Curitiba. “Isso é ter Jesus no coração, é ser solidário”, disse Greca, em um evento realizado nesta quinta-feira (1/12).

Água e produtos de higiene

Além de alimentos não perecíveis, as famílias do Litoral do Estado estão precisando de água mineral, roupas de cama, mesa e banho e produtos de higiene e limpeza, importantes para a higienização das casas, assim que as águas baixarem.

“É uma situação emergencial e toda a ajuda é muito importante porque será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade e risco social”, explica o assessor de gabinete da FAS, Anderson Cristian Walter.

O diretor-geral da Serra Verde Express, Adonai Aires de Arruda Filho, explica que a empresa também está incentivando os passageiros e toda a população a fazer doações para as famílias do Litoral. “Temos a prática social no nosso dia a dia e precisamos nos sensibilizar e ajudar, não só Morretes, que é nosso foco de atuação e onde temos muitos amigos, como também os outros municípios afetados por essa tragédia”, diz.

Banco de Alimentos

Todos os alimentos e produtos doados à campanha Ajuda Litoral estão sendo encaminhados para o Banco de Alimentos da Smsan, onde é feita a triagem e o armazenamento, até que possam ser destinados aos municípios.

A ideia é que uma segunda remessa de doações seja enviada na próxima segunda-feira, para Morretes e outros municípios atingidos.

Onde doar

As doações podem ser feitas nas Ruas da Cidadania, alguns espaços esportivos da Smelj, no Mercado Municipal de Curitiba e no Mercado Regional Cajuru, além dos quartéis do Corpo de Bombeiros de Curitiba.

Neste fim de semana, a população poderá fazer doações ainda em três eventos promovidos pela Smelj. No sábado (3/12), das 9h às 13h, as atividades acontecem na Rua XV de Novembro (Rua Voluntários da Pátria até a Rua Dr. Muricy).

No domingo (4/12), as atividades acontecem na Praça João Cândido (ao lado do Belvedere das Ruínas São Francisco, das 9h às 13h, e nos parques Atuba, Barigui, Lago Azul, Yberê, Náutico e Praça Afonso Botelho, das 14h às 18h).

Como todas essas atividades da Smelj acontecem ao ar livre, há a possibilidade de serem desmarcadas, em caso de mau tempo.

Ruas da Cidadania

Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1700 – Sítio Cercado

Boa Vista – Av. Paraná, 3600 – Bacacheri

Boqueirão – Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430 – Praça Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão

Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru

CIC – Rua Manoel Waldomiro de Macedo, 2470 – Cidade Industrial de Curitiba

Matriz – Praça Rui Barbosa, 101 – Centro

Portão – Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha

Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2033 – Capão Raso

Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade

Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n – esquina com a Rua Pres. João Goulart – Tatuquara

Unidades da Smsan

Mercado Municipal de Curitiba – Av. Sete de Setembro, 1865 – Jardim Botânico

Mercado Regional Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 1880 – Cajuru

Unidades da Smelj

Centro de Esporte e Lazer (CEL) Dirceu Graeser/Praça Oswaldo Cruz – Rua Brigadeiro Franco, 2335 – Água Verde

Centro de Iniciação ao Esporte CIC – Rua Sebastião Ribeiro Batista, 152 – Cidade Industrial de Curitiba

Parque Olímpico do Cajuru – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru

Clube da Gente Bairro Novo – Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado

Clube da Gente Boa Vista – Rua Joaquim da Costa Ribeiro, 319 – Bairro Alto

Clube da Gente Santa Felicidade – Rua Daniel Cesário Pereira, 681 – Santa Felicidade

Clube da Gente Tatuquara – Rua Evelázio Augusto Bley, 151 – Tatuquara

Praça Afonso Botelho – Portão

Centro da Juventude Eucaliptos – Rua Pastor Antônio Polito, 2200 – Alto Boqueirão

Neste fim de semana, durante atividades da Smelj

Sábado (3/12) – Rua XV de Novembro (Rua Voluntários da Pátria até a Rua Dr. Muricy) – 9h às 13h

Domingo (4/12) – Praça João Cândido (ao lado do Belvedere das Ruínas São Francisco, das 9h às 13h; e nos parques Atuba, Barigui, Lago Azul, Yberê, Náutico e Praça Afonso Botelho, das 14h às 18h.