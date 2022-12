NATAL NO PASSEIO PUBLICO (Franklin de Freitas)

Esta semana será das últimas atrações do Natal de Curitiba. Algumas fizeram a última apresentação no fim de semana que passou, como o Auto de Natal na Ilha dos Poetas, no Passeio Público.

Mas, outras, ainda terão espetáculos nesta semana. O Rock’n Xmas no Hard Rock Cafe Curitiba promove apresentações com bailarinos, coro de vozes, músicos e cantores até amanhã, com duas sessões diárias, às 19h30 e 21h, finalizando com queima de fogos.

O Carrossel Veneziano Condor no Passeio Público fica até 8 de janeiro, assim como Carrossel Marista no Tanguá.

A Casa do Papai Noel no Passeio Público (foto) pode ser visitada até o dia 23.

A Feira Especial de Natal da Praça Osório também segue até 23 de dezembro.

Praças e ruas da cidade seguem enfeitadas para o Natal. Neste ano foram mais de 130 atrações programadas, envolvendo centenas de pessoas nas produções e que arrastou multidões em Curitiba.

Durante alguns dos espetáculos, o Turismo de Curitiba coletou informações para uma pesquisa para verificar a procedência dos visitantes que estiveram em Curitiba nesta época. A pesquisa vai servir para as ações de turismo da cidade.