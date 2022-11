Rachel Ribas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para tempestades na Região Metropolitana de Curitiba, Sudeste Paraná e Centro do Paraná até a noite desta segunda (28). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Segundo o Simepar, a semana começa com as condições do tempo semelhantes aos últimos dias. A instabilidade atmosférica segue elevada no leste do Paraná, onde são esperadas chuvas a qualquer hora do dia. Entre a Serra do Mar e as praias, os acumulados de chuva são mais significativos, podendo causar transtornos à população. No interior do Estado, amanhece com o sol predominando e temperaturas em elevação. No entanto, a instabilidade atmosférica aumenta a partir da tarde, provocando pancadas de chuva isoladas e de curta duração, devido à condição de tempo abafado. Em Curitiba, a temperatura deve variar entre 16 e 20 graus nesta terça (29), entre 17 e 21 nesta quarta (30) e 17 e 24 nesta quinta (1).

De acordo com o Simepar, há previsão de chuvas pelos próximos 12 dias em Curitiba, ou seja até o dia 9 de dezembro, variando entre chuvoso e pancada de chuvas.