Franklin de Freitas

Curitiba está sujeita a pancadas de chuva neste fim de semana. É o que diz a previsão do tempo do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) em sua previsão para este sábado (10) e domingo (11) na Capital paranaense. Apesar disso, a cidade terá calor no decorrer dos dois dias.

No sábado, há presença de sol, mas com aumento de nebulosidade até a tarde. Há possibilidade de chuvas rápidas entre a tarde e a noite, com temperaturas que se elevam ao longo do dia, possibilitando o desenvolvimento das nuvens de chuva. Em Curitiba, a chance de chover em algum momento do dia é de 86%. As temperaturas variam entre 19ºC e 27ºC.

O domingo terá maior instabilidade, devido a um aumento de umidade e nebulosidade a partir do Paraguai até a região do estado. Assim, são esperados eventos de chuva entre as regiões do estado e alguns temporais localizados, que podem ocorrer já no início do dia. Em Curitiba, a chance de chover em algum momento do dia é de 95%. As temperaturas variam entre 20ºC e 28ºC.