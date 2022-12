No próximo sábado, em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR) e o Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR), a Prefeitura de Curitiba participa do Dia da Troca Consciente, para promover a destinação correta de resíduos em troca de mudas e árvores nativas do Horto Municipal.



O mutirão acontece das 8h às 17h, na sede administrativa do Sinduscon-PR, na Rua João Viana Seiler, 116, Parolin. Podem ser levados resíduos de construção civil, tintas, recicláveis (papéis, plásticos, vidros, latas), óleo de cozinha, eletroeletrônicos, pilhas e baterias, lâmpadas, medicamentos e roupas.