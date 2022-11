Daniel Castellano / SMCS

Emanoel Araújo, escultor baiano falecido em setembro de 2022, está eternizado em Curitiba. Foi inaugurada nesta terça-feira (22/11), no Parque Tingui, a instalação de uma das suas últimas obras, uma peça de 8 metros de altura em metal vermelho.

A entrega foi feita pelo prefeito Rafael Greca, que lembrou a importância do artista para a cultura brasileira, tanto pela sua produção quanto pelas peças da sua coleção. “Emanoel Araújo foi um prodígio de talento, grande gravador, notável escultor e também colecionador, deixando ao patrimônio histórico nacional cerca de 6 mil obras de arte que podem ser vistas no Museu Afro Brasil, em São Paulo”, disse.

A peça Raízes Afro-Brasileiras é a última produção de Araújo. A instalação também marca o mês da Consciência Negra, o centenário do movimento modernista no Brasil e os 200 anos de Independência do país, comemorado em 7 de setembro. “A escultura qualifica Curitiba como uma cidade que ama a arte e com o legado da luta contra o preconceito, neste mês em que se celebra a Consciência Negra”, completou o prefeito.

O local de instalação foi escolhido pelo próprio artista, no momento da doação da escultura, feita também pela Galeria Simões de Assis e da empresa curitibana de engenharia metálica Brafer, responsável pela execução.

O prefeito reforçou que trata-se de mais um presente que a cidade ganha e que se soma a outras esculturas já instaladas em espaços públicos, democratizando o acesso da população à arte.

“Essa importante obra se junta as duas esculturas de Tomie Ohtake (Portão e Praça do Japão), às 120 peças de João Turin (Memorial Paranista) e aos murais de Poty Lazzarotto, transformando a cidade em uma galeria de arte a céu aberto”, finalizou, ao lado da presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, e da secretária do Meio Ambiente, Marilza do Carmo Oliveira Dias.

