Instalado no Campus da Indústria, em Curitiba, o Parque Tecnológico da Indústria reunirá empresas, startups, capital intelectual, institutos de pesquisa e órgãos do governo em busca do crescimento econômico e do desenvolvimento social a partir de soluções em transporte mais inteligentes.

Anunciada na 4ª edição do Smart City Expo Curitiba, a iniciativa do Senai Paraná terá como principais focos de atuação a mobilidade sustentável, com gestão de dados, visando soluções para o transporte público, micromobilidade e veículos leves. O presidente do Sistema Fiep, Carlos Valter Martins Pedro, destaca que a área de mobilidade inteligente tem total aderência à temática do evento em que foi lançado.

“É um momento especial casar este evento do Smart City com o que nós estamos lançando neste projeto para a indústria do Paraná, no setor de mobilidade. Estamos alinhados e cooperativos nisso”, diz. Ele acrescenta, ainda, que o Parque, apesar de situado na capital, será a porta de entrada para todos os ativos que o Sistema Fiep mantém no Paraná na área de tecnologia e inovação, que apoiam a indústria paranaense a se tornar cada vez mais competitiva.

Fabiane Franciscone, diretora regional do Senai e superintendente do Sesi e do IEL no Paraná, enfatiza que o lançamento potencializará um ecossistema inovação já maduro. “As indústrias, startups e organizações instaladas no Parque, encontrarão um ambiente de conexão, tendo ainda à disposição os institutos de tecnologia e inovação do Senai para realizar entregas de valor à sociedade e ao setor automotivo paranaense, um dos principais polos do país”, afirma.

O gerente executivo de Tecnologia, Inovação e Responsabilidade Social do Sistema Fiep, Fabrício Lopes, conta que o Parque Tecnológico tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento de novas tecnologias e nacionalização de produtos e soluções hoje produzidas no exterior. “Queremos atrair empresas que tenham boas ideias e soluções tecnológicas para que elas possam produzir seus lotes-piloto, buscando parceiros para isso”, revela.

Com inauguração prevista para início de 2024, contará com uma estrutura exclusiva de mais de 4,5 mil metros quadrados com laboratórios de prototipagem, planta semi-industrial para produção de módulos e packs de baterias, área para empresas e startups produzirem pequenos lotes de suas soluções, estímulo à criação de novos negócios relacionados à mobilidade, espaço de conexão do ecossistema de inovação, entre outros serviços. O investimento inicial é de mais de R$ 12 milhões, provenientes de um edital da Finep voltado para a implantação de Parques Tecnológicos, além de recursos do Senai Paraná e do Sesi Paraná.

O setor no Paraná

O Paraná é o estado que mais emprega no setor automotivo e de reparação de veículos na região Sul. Dados de 2020 e 2022 da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e do Novo Caged (Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam o estado com mais de 63 mil postos de trabalho ocupados no setor (até agosto 2022), em mais de sete mil empresas especializadas (2020). Somente o setor de reparação automotiva responde por quase 24 mil empregos.

Já de acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o total da frota nacional de leves eletrificados superou a marca dos 125 mil veículos em circulação no país desde o início da série histórica, em 2012. Em 2022, o mundo atingiu a marca de 17 milhões de veículos elétricos. O Paraná possui a 6ª maior infraestrutura de recarga de veículos elétricos no país e isso corresponde a 5% da infraestrutura nacional, o que indica que há muito espaço para melhorias.

Com um mercado crescente, principalmente por causa do compromisso climático nacional de reduzir as emissões de gases poluentes em 43% até 2030 – segundo o Climate Watch (IEA), em 2019 o setor de transportes representava 13,86% das emissões totais de CO² no Brasil – e de atingir a neutralidade climática até 2060, haverá cada vez mais necessidade da formação de pessoas para trabalhar não apenas nas linhas de frente das montadoras, mas, também, no setor da reparação automotiva.

O Senai do Paraná é pioneiro na capacitação profissional para veículos elétricos, tendo inaugurado a primeira escola voltada à temática em 2018, que atualmente é uma das três escolas da rede Senai que pode emitir certificação internacional para reparação de veículos de alta tensão em parceira com Instituto de Certificação Alemão (TÜV RHEINLAND).