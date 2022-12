Divulgação/Assessoria de Imprensa

A Sodexo On-site, empresa líder em serviços de qualidade de vida por meio de atividades de alimentação e facilities, acaba de inaugurar um restaurante com capacidade para servir até 1.400 refeições diariamente dentro do complexo da Capital Realty, um dos maiores players na área de condomínios logísticos industriais e infraestrutura logística no sul do Brasil e responsável por administrar o Mega Centro Logístico Curitiba.

A unidade, de aproximadamente 812 metros quadrados, atenderá colaboradores e visitantes em um estabelecimento moderno, desenvolvido com a consultoria dos especialistas da companhia em uma estrutura que abriga, entre outros diferenciais, a Cozinha Inteligente®, um conceito que agrega alta tecnologia e equipamentos modernos para uma performance ecoeficiente em relação às cozinhas tradicionais e redução na geração de resíduos e desperdício e otimização no consumo de água, óleo, energia e outros insumos.

O restaurante Sabor Brasil by Sodexo oferece ao público do Mega Centro Logístico um cardápio baseado no sabor da comida brasileira com um toque de gastronomia internacional, servido em ambientes agradáveis, personalizados e interativos, oferecendo, assim, um design exclusivo para os clientes e consumidores. Além do espaço para as refeições, o complexo terá também o Café Brasil, um espaço que oferece uma variedade de produtos prontos para consumo, com atendimento expresso e produtos como salgados, lanches, bebidas quentes e frias, sorvetes, sobremesas especiais, produtos de bomboniere, iogurtes, biscoitos, além de refeições congeladas para levar para casa, ampliando as opções de consumo em outros momentos do dia.

De acordo com Katia Beal, diretora de operações da Sodexo On-site Brasil, a companhia atua, hoje, em mais de 20 condomínios logísticos em todo Brasil. Para a executiva, o principal desafio é atender ao escopo das demandas de todas as empresas que fazem parte do complexo. “No Mega, atualmente, há sete empresas de diferentes setores e nossa equipe construiu uma oferta que que converge os interesses de todos já que nossa expertise nos permite personalizar nossa proposta de acordo com as necessidades do nosso cliente e entregar uma gama completa de soluções”, explica.

Com o restaurante, a Capital Realty ganha um espaço diferenciado e um reforço na captação de novas empresas, uma vez que uma instalação deste porte é um diferencial competitivo no mercado. Já a Sodexo tem a oportunidade de levar para seus clientes um portfólio completo com mais de 100 serviços que vão desde soluções em alimentação com restaurantes, cafeterias e lojas autônomas, até serviços de facilities como recepção, gestão de áreas verdes, manutenção, malote e mais, e a gestão integrada de todas as atividades.

No estado do Paraná a Sodexo On-site tem mais de 60 clientes que atuam em diversos setores do mercado como farmacêutico, bens de consumo, agronegócio, automotivo, entre outros. Em todo Brasil a companhia está em mais de 2 mil pontos de atendimento, com mais de 44 mil colaboradores atendendo diariamente 1,5 milhão de pessoas.