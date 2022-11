Josianne Ritz

Boletim da Proteção e Defesa Civil de Curitiba, divulgado às 8 horas desta quinta (24), revela que as pancadas de chuva com granizo que atingiram a cidade desde a quarta (23) causaram 58 ocorrências. Os bairros mais afetados com a queda de granizo foram Boa Vista, Tatuquara, Campo de Santana, CIC, Novo Mundo, Boqueirão, Barreirinha, Pilarzinho, Centro, Santa Cândida, Santa Felicidade, Bacacheri e Tingui,

A capital paranaense teve uma precipitação de 34,8 mm de chuva na estação pluviométrica da Defesa Civil, localizada no bairro Batel e rajada de vento de 27,7 km/h na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.



Foram 24 solicitações que Risco/Queda de árvores ou galhos da central 156 e os bairros mais afetados foram Campo de Santana, Boqueirão, Barreirinha, Pilarzinho, Tingui e Bacacheri. Também foram 34 fornecimentos de lonas , principalmente nos bairros Boa Vista , Santa Cândida , Atuba , Bairro Alto, Barreirinha, Santa Felicidade, Bigorrilho, Tatuquara.

Não há registro de feridos, desabrigados e nem desalojados.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC , alerta que o dia permanece chuvoso e juntamente com as Administrações Regionais, está em constante monitoramento para as possíveis ocorrências.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Simepar

A previsão do Simepar para esta quinta (24) é de mais pancada de chuva e temperaturas amenas, variando de 15 a 21 graus na capital paranaense. Mas, a instabilidade diminui no Paraná, apesar da presença significativa de nebulosidade em vários setores. Possibilidade de chuvas é maior entre o norte pioneiro, Campos Gerais e o leste paranaense, mas sem previsão de tempestades. Entre o noroeste, oeste e o sudoeste do Estado o sol predomina, com calor à tarde. No litoral o céu fica bem fechado durante o dia, com chuvas ocasionais.

Na sexta (25), não deve chover, segundo o Simepar.