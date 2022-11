(Arquivo/Bem Paraná)

Esta sexta-feira (25) começa como os últimos dias em Curitiba. Ainda pode haver muita cobertura de nuvens ao amanhecer, mas até o fim da manhã o sol aparece e de tarde deve predominar. As temperaturas ficam amenas.



No sábado (26), as condições de instabilidade voltam à Capital, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. O domingo (27) segue com a mesma previsão.



Esse período de tempo encoberto e pancadas de chuva seguem pela próxima semana e devem encerrar o mês da mesma forma. Mas o sol aparece esporadicamente em todos os dias entre muitas nuvens.