Arquivo/Bem Paraná

O dia deve ser de variação nas temperaturas em Curitiba, nesta quinta (10). A manhã ainda inicia com marcas mais baixas, mas até a tarde os termômetros podem bater em 25ºC, ou até mais.



Amanhã, o dia pode ficar mais encoberto, mas o sol aparece entre nuvens ao longo do dia. As temperaturas ficam amenas.



No fim de semana, o quadro muda. Uma frente fria pode trazer chuvas para o Paraná e também a Grande Curitiba.

O clima instável deve seguir até a segunda-feira. O feriado de terça-feira pode ter tempo encoberto na Capital, mas sem chuva significativa.