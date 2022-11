(Gabriel Bukalowski)

Após dois anos, o evento volta às ruas da capital no feriado de 15 de novembro, no Centro Cívico, a partir das 10h; trios elétricos e apresentações artísticas marcam essa edição histórica Após dois anos de eventos virtuais, por conta da pandemia da COVID-19, a Parada da Diversidade LGBTI volta às ruas de Curitiba, no próximo dia 15 de novembro. A concentração começa na Praça 19 de Dezembro (Praça da Mulher Nua) no Centro Cívico, a partir das 12h. A saída dos trios está prevista para às 14h30 e seguirá pela avenida Cândido de Abreu até a praça Nossa Senhora da Salete.

O tema deste ano é “Nosso maior orgulho é ser quem somos. Por uma Curitiba de todes, Márcio Marins Presente”, em homenagem a um dos principais ativistas na luta pelos direitos humanos e referência no movimento LGBTI no Brasil, Marcio Marins. “Vamos às ruas no dia 15, mostrar que a diversidade faz parte da sociedade paranaense e curitibana, mostrar que reconhecemos a luta de ativistas, artistas e aliados que hoje já faleceram, mas que ainda nos inspiram e nos conduzem a luta pela defesa e promoção da

cidadania LGBTI+ e que toda forma de amor e expressão é linda e deve ser respeitada, e não violentada e morta. Vamos colorir as ruas da nossa cidade e mostrar que temos orgulho de sermos quem somos, LGBTI+s!” comenta Thon Cris, presidente da ONG responsável pela organização da parada.

Organizada desde 2005 pela Associação Paranaense da Parada da Diversidade (APPAD), com o apoio de outras organizações, o evento tem a expectativa de reunir público de Curitiba, região metropolitana, caravanas do litoral e interior do Paraná, e também de outros estados. O objetivo do ato é contribuir para o enfrentamento da discriminação e violações de direitos contra a população LGBTI.



27 anos de história

A Parada na capital paranaense é considerada uma das primeiras no Brasil. Em janeiro de 1995,

cerca de 500 pessoas participaram de uma caminhada, data que coincide com a fundação da

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT). Este ano,

são esperadas cerca de 60 mil pessoas em Curitiba.

Além da organização da Parada, a APPAD atua durante o ano todo na promoção e defesa dos

direitos humanos, bem como na reparação de violações de direitos de diversos segmentos

populacionais. Também são realizados pela associação, debates, palestras, oficinas, atividades

culturais, entre outros eventos para a comunidade LGBTI.

Mais informações sobre as atrações e a programação do evento, são encontradas nas redes

sociais da parada: facebook.com/paradalgbticuritiba e instagram.com/paradalgbticuritiba.

Importante legado deixado por Márcio Marins Natural da cidade do Rio de Janeiro, Márcio Marins teve um histórico de 30 anos de militância no Grupo Atobá. Desde 2005, integrou a Associação Paranaense da Parada da Diversidade (APPAD), estando sempre à frente da organização da Parada na cidade. Foi fundador do Dom da Terra AfroLGBTI e integrante do Fórum de Religiões de Matrizes Africanas de Curitiba e Região Metropolitana.

Marins morreu no dia 24 de abril de 2020, vítima de um Acidente Vascular Isquêmico. Ele também atuou na Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos. Exercia um papel muito atuante no Conselho Permanente dos Direitos Humanos do Estado do Paraná. Também atuou como carnavalesco premiado em Curitiba.

SERVIÇO

Coletiva de Imprensa da 21º Parada da Diversidade LGBTI de Curitiba

Data: 11 de Novembro de 2022, a partir das 17h

Endereço: Portão Cultural Avenida República Argentina, 3.432 – Portão

21º Parada da Diversidade LGBTI de Curitiba

Data: 15 de Novembro de 2022, a partir das XXh

Local: A 21ª Parada da Diversidade LGBTI de Curitiba ocorrerá no feriado nacional de

Proclamação da República no dia 15 de novembro, terça-feira. A concentração terá início às

10h na Praça Da Mulher Nua (Praça 19 de dezembro), próxima ao shopping Mueller, no centro

cívico.

O trajeto percorre a Avenida Cândido de Abreu até a Praça Nossa Senhora do Salete, em

frente ao Palácio Iguaçu, com término previsto para às 20h.

Redes sociais: facebook.com/paradalgbticuritiba e instagram.com/paradalgbticuritiba

Cadastro e credenciamento para a Imprensa: bit.ly/paradacwb22imprensa