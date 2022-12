Transporte coletivo em Curitiba (Crédito: Divulgação/Ricardo Marajó/SMCS)

A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai reforçar linhas de ônibus para atender os candidatos que fazem provas da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR) neste domingo (4/12) e segunda-feira (5/12) no período da tarde.

Confira a lista de linhas de ônibus para as provas de domingo e segunda.

Os horários podem ser consultados no site da Urbs.

O Vestibular 2023 da UFPR oferece 5.361 vagas em 126 cursos de graduação da instituição. No domingo, os candidatos farão prova de produção e compreensão de texto e na segunda-feira, provas específicas por curso.

A Urbs orienta os candidatos a planejarem com antecedência seu deslocamento, para evitar congestionamentos e atrasos. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é para uso de máscaras em locais fechados ou com aglomeração.

DOMINGO – 4/12/2022

Abertura dos portões: 12h40

Fechamento dos portões: 13h30

Horário de início das provas: 14h

Horário de término das provas: 18h30

SEGUNDA-FEIRA – 5/12/2022