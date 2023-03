Franklin de Freitas

Em fevereiro, a venda de imóveis residenciais usados registrou alta em Curitiba em comparação com o mês anterior, de acordo com o último levantamento do Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial, integrante do Sistema Secovi-PR. No segundo mês de 2023, o índice de Vendas de Usado Sobre Oferta chegou a 5,2%, 1,8 ponto percentual (p.p.) a mais do que se teve em janeiro (3,4%).



O ticket médio dos imóveis residenciais usados em Curitiba foi de R$ 372.792,00 em fevereiro, similar ao de janeiro (R$ 373.970,00).



O valor apurado em fevereiro de 2022 foi de R$ 368.704,00 e no mesmo mês do ano anterior, R$ 344.945,00. Já o ticket médio dos aluguéis para fins residenciais também está em bom patamar, próximo dos R$ 1.600,00. A título de comparação, a média de todo o ano de 2022 foi de R$ 1.417,00 e a de 2021 fechou em R$ 1.307,00. Trata-se de um excelente indicativo para quem deseja investir num imóvel com foco no setor de locações. “Para quem deseja adquirir um imóvel como investimento, pensando numa revenda futura ou em locação, o cenário também é positivo”, pontua Josué de Souza, vice-presidente de Comercialização Imobiliária do Secovi-PR.



“De uma forma geral, o mercado de vendas de usados na capital paranaense se encontra estável num patamar elevado. O VUSO residencial de fevereiro de 2023 foi igual ao do mesmo mês de 2021, um ano considerado fora da curva devido ao alto volume de negociações”, afirma Luciano Tomazini, presidente do Instituto Paranaense de Pesquisa do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar) e vice-presidente de Economia e Estatística do Secovi-PR.



Bairros mais buscados – O bairro com o maior número de negociações no segundo mês de 2023 foi o Centro, que respondeu por 8% do total. Boqueirão (4,9%) e Santa Cândida (4,9%) vieram em seguida. Destaque também para Cristo Rei (4,2%), Portão (4,2%), Novo Mundo (3,8%), Sítio Cercado (3,8%) e Uberaba (3,4%).