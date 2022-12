(Taiana Bertozzi)

A Prefeitura de Curitiba informou ter registrado ontem (9 de dezembro) mais de 450 ocorrências relacionadas à forte chuva que caiu ontem na cidade. Os dados constam no boletim de Proteção e Defesa Civil, divulgados na manhã deste sábado (10), e revelam que todos os bairros da cidade foram afetados, com especial destaque para Santa Cândida, Boqueirão, Pinheirinho, Fazendinha, Xaxim, Cajuru, Bairro Alto, Tingui, Capão Raso e CIC, que são os que mais tiveram problemas por conta dos temporais.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), entre 14 e 16 horas foi registrado quase 60 milímetros de chuva na capital paranaense, com ocorrência de queda de granizo em alguns bairros e rajadas de ventos com velocidade superior a 70 km/h. Com isso, foram registrados alagamentos por toda a cidade, destelhamentos, quedas de árvore e situações de risco de desabamento.

No bairro Xaxim, a Associação Lar Cristâ Dona Nene teve uma ocorrência de alagamento e equipes da Administração Regional do Boqueirão teve de resgatar 30 crianças que estavam em aula no local. Já no bairro Capão Raso, seis casas acabaram alagadas na rua Fátima Barg e a Fundação de Ação Social atendeu as famílias fornecendo colchões, cobertores e alimentos. Felizmente, não houve registro de desabrigados ou desalojados.

Ao todo, foram 345 solicitações de quedas de árvores e galhos, 101 fornecimentos de lona, uma queda de poste, oito pedidos de ajuda em alagamentos e quatro residências com risco de desabamento.

As equipes do município seguem em alerta para atender possíveis novas ocorrências. Isso porque está previsto o registro de mais chuva neste sábado e domingo, a partir do período da tarde. Quem precisar, os canais de atendimento de emergências são os seguintes:

199 (Defesa Civil)

153 (Guarda Municipal)

156 (Prefeitura Municipal de Curitiba)

193 (Corpo de Bombeiros)