Mapeamento mostra que a Capital do Paraná teve o maior avanço na ocupação urbana nos últimos anos (Valquir Aureliano)

Em 2019, o Paraná somava 3.412 km² de áreas urbanizadas, o equivalente a 1,68% de sua área total, sendo o quarto estado mais urbanizado do Brasil. O grande destaque estadual, como não poderia deixar de ser, é a grande concentração urbana de Curitiba, que foi também a que mais cresceu em todo o país nos últimos anos. É o que revela o estudo Áreas Urbanizadas do Brasil 2019, feito a partir da interpretação visual de imagens de satélite.



Tendo como referência o ano de 2019 e publicado ontem (23 de novembro) pelo IBGE, o mapeamento torna possível retratar e mensurar a distribuição e a extensão das manchas urbanas do país, bem como avaliar sua expansão. Para este estudo, área urbanizada é toda mancha construída contígua que apresente aglomeração de residências, ruas e outras edificações em proximidade suficiente que permita relações de vizinhança e trocas cotidianas.



No caso da capital paranaense, essa mancha urbana engloba 18 municípios atualmente: Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.



Entre as concentrações urbanas brasileiras (que são arranjos populacionais ou municípios isolados com população acima de 100 mil habitantes que apresentam alto grau de integração interna e processos de conurbação marcantes), a de Curitiba foi a que demonstrou, no período analisado, entre as edições do mapeamento com os anos de referência 2015 e 2019, o maior crescimento total identificado no Brasil em termos absolutos (185,58 km²), uma adição de cerca de 32% em sua mancha urbana.



Na comparação entre as áreas urbanizadas de 2015 e de 2019 na região da capital paranaense, verifica-se que houve adições importantes na concentração urbana em municípios que fazem fronteira com Curitiba, como Almirante Tamandaré (ao norte), Colombo (a nordeste), Pinhais e São José dos Pinhais (a leste), Fazenda Rio Grande (ao sul), Campo Largo e Campo Magro (a oeste). Entretanto, mesmo cidades metropolitanas mais distantes também viram a área urbanizada crescer, com especial destaque para Balsa Nova, Contenda e Mandirituba.



Paraná soma 7,1% da área urbanizada no país

O Brasil possuía 45.945 km² de áreas urbanizadas, ou 0,54% da área total do país. O São Paulo era o estado que detinha a maior participação no país, com 18,39% do total de áreas mapeada, seguido por Minas Gerais (10,53%), Rio Grande do Sul (7,65%), Paraná (7,10%) e Bahia (6,26%).



“Se por um lado, todas as áreas urbanizadas do país caberiam no estado do Espírito Santo, por outro, o somatório de áreas urbanizadas do Brasil é maior do que países inteiros, como Dinamarca e Países Baixos”, compara Manuela Alvarenga, gerente de Observação da Cobertura e Uso da Terra do IBGE.



No caso paranaense, da área total mapeada (3.412,29 km²), 85,2% foram consideradas urbanizadas densas (manchas de ocupação urbana contínuas que apresentam maior proximidade entre as edificações, com poucos espaços vazios e grande capilaridade de vias); 13% pouco densas (edificações espaçadas entre si, típicas das áreas em processo de ocupação de periferias de cidades ou localidades afastadas dos centros urbanos); e 1,9% foram classificadas como loteamentos vazios.



“Onde há mais áreas densas, tende-se também a ter mais áreas pouco densas, pois são fenômenos associados do processo de expansão urbana”, comenta Manuela. A maioria dos estados segue um padrão de distribuição média entre 70% e 80% de áreas densas e 20% e 30% de áreas pouco densas, excetuando-se, por um lado, Piauí, Amazonas, Pará, Acre e Roraima, os quais possuem mais de 30% de suas áreas urbanizadas classificadas como pouco densas, e, por outro lado, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal com mais de 85% de suas áreas urbanizadas classificadas como densas. No caso do Distrito Federal, essa proporção alcança 94,59%.

Londrina e Maringá, outros destaques paranaenses

Conforme o IBGE, entre as grandes concentrações urbanas, as maiores áreas urbanizadas do Brasil, os destaques estão nas regiões das capitais estaduais (como Curitiba), com algumas exceções, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Já entre as médias concentrações urbanas, na região Sul do país há municípios como Londrina e Maringá, no norte do Paraná, e as catarinenses Joinville, Blumenau, Itajaí-Balneário Camboriú e Criciúma.



A Região Sul continua em destaque quando se analisam as composições por Arranjos Populacionais que não compõem Concentração Urbana, com sete deles entre os 10 maiores em extensões de áreas urbanizadas, e com grande proporção de áreas densas, de forma geral.



Matinhos e Pontal do Paraná, no litoral Paranaense, são exemplo disso, com 42,72 km² de áreas urbanizadas que possui bastante atratividade turística.