Vacinação do segundo reforço é retomada (Pedro Ribas/SMCS)

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba convoca de forma escalonada os nascidos em 1984 para 4ª dose da vacina anticovid. Nesta quarta-feira (16), será a vez dos nascidos no primeiro semestre de 1984. Amanhã, os nascidos no segundo semestre de 1984.



Com isso, o chamamento atinge pessoas com 38 anos ou aquelas que completam essa idade até o fim do ano. Para receber a 4ª dose, é preciso ter recebido a 3ª dose há 120 dias ou mais.



A 4ª dose equivale ao 2º reforço para os vacinados na 1º dose com Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. Para os vacinados com Jannsen na 1ª dose, a 4ª dose equivale ao 3º reforço.



Os novos convocados receberão mensagem pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba. Para aqueles que não puderem comparecer nas datas estipuladas, a SMS oferece repescagem contínua nas unidades de saúde. A vacinação acontece em 106 unidades de saúde, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.



A nova convocação ocorre depois que a Comissão Intergestores Bipartite do Paraná e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) liberaram mais uma dose da vacina anticovid para pessoas entre 18 a 40 anos. Novas convocações deste grupo, porém, dependerão da disponibilidade e do envio de novas doses ao município.



Pessoas que tiveram Covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas, para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.



Nas últimas semanas Curitiba e o Paraná registram alta de novos casos da doença, embora o número de mortes venha se mantendo baixo.