Luiz Costa/SMCS

Curitiba sedia neste domingo (27/11) os concursos da Prefeitura Municipal, do Senado e do INSS, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e o vestibular da Faculdades de Medicina Pequeno Príncipe. A Urbanização de Curitiba (Urbs) vai reforçar a frota de ônibus para atender os candidatos e elaborou listas das linhas que atendem os locais de prova e seus principais pontos de parada.

Com movimentação na cidade acima do normal, a orientação ao candidato é para que planeje seu deslocamento para evitar congestionamentos e poder chegar com tranquilidade ao local de prova. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é de uso de máscaras em locais de fechados ou com agloemeração.

Candidatos do concurso da Prefeitura de Curitiba devem estar atentos aos locais de prova

Concurso da Prefeitura tem 58.696 inscritos; provas serão em novembro

Programação

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Curitiba

DOMINGO

MANHÃ

Abertura dos portões: 8h

Fechamento dos portões: 8h30

Horário início das provas: 9h

Horário término das provas: 12h

TARDE

Abertura dos portões: 13h30

Fechamento dos portões: 14h

Horário início das provas: 14h30

Horário término das provas: 17h30

Confira aqui as linhas para o concurso da Prefeitura de Curitiba

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade)

DOMINGO

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Horário início das provas: 13h30

Horário término das provas: 17h30

A linha 815 Reforço Tuiuti, que não opera aos domingos, terá operação especial para o evento, com viagens de ida e volta do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti (campus Barigui). O pagamento é por meio de cartões-transporte, de débito e crédito.

Confira aqui as linhas para o concurso do Enade

Vestibular de Medicina da Faculdades Pequeno Príncipe

DOMINGO

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Horário término das provas previsto: 18h30

Confira aqui as linhas para o concurso da Faculdades Pequeno Príncipe

Concurso público Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

DOMINGO

Abertura dos portões: 12h45

Fechamento dos portões: 14h

Início das provas: 14h

Horário término das provas: 17h30

Confira aqui as linhas para o concurso do INSS

Concurso público para Senado Federal

DOMINGO

Manhã

Abertura dos portões: 6h30

Fechamento dos portões: 7h30

Horário início das provas: 8h

Horário término das provas: 12h30

Tarde

Abertura dos portões: 13h30

Fechamento dos portões: 14h30

Horário início das provas: 15h

Horário término das provas: 19h30

Confira aqui as linhas para o concurso do Senado Federal