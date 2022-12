Divulgação/Assessoria de Imprensa

Conhecido por seu cardápio recheado de carnes na brasa, além da extensa área verde, o restaurante Espaço Depósito promove, duas vezes por ano, uma Colônia de Férias. Sob a coordenação da empresa Go! Kids CWB, a colônia de férias conta com jogos ao ar livre, caça ao tesouro, brincadeiras antigas, oficinas criativas e muito mais. O serviço é gratuito para os clientes, destinado a crianças a partir dos 03 anos, e acontece de segunda a sexta das 12 às 16h.

Enquanto os pais almoçam, as crianças podem curtir as oficinas criativas e as brincadeiras. A ideia da Colônia de Férias é que as crianças se envolvam com brincadeiras antigas e possam interagir em uma extensa área verde, enquanto seus pais podem curtir um dia diferente com seus filhos.

Para mais informações e reservas: (41) 3333-5726 ou http://espacodeposito.com.br. Acompanhe a página do restaurante no Facebook (https://www.facebook.com/EspacoDeposito) ou no Instagram (https://www.instagram.com/espacodeposito) e saiba mais sobre a programação.

O restaurante, que está localizado na Rua Santo Antônio, 660, Rebouças, Curitiba, conta com estacionamento gratuito para 45 carros, fraldário, banheiro especial para as crianças, espaço kids, lareira e adega climatizada.

Para mais informações e reservas: (41) 3333-5726.

Sobre Go! Kids CWB

A Go!Kids CWB é uma empresa que desenvolve eventos, projetos e programas de saúde, esporte e lazer. Por meio do uso de dinâmicas, aplicadas nas mais diversas áreas, buscamos levar ao público soluções para as suas necessidades. Saiba mais em: https://www.instagram.com/gokidscwb

Serviço:

Espaço Depósito

Rua Santo Antônio, 660, Rebouças, Curitiba/PR

Telefone: (41) 3333-5726

Horário de atendimento: Segunda a sexta das 11h45 às 14h30. Sábados, Domingos e Feriados das 11h45 às 17h. Quinta e sexta com After School (happy hour) das 18 às 22h.

Possui: Estacionamento gratuito para 45 carros, Lareira, Adega Climatizada, Acesso para deficiente físico e banheiro adaptado, espaço kids com banheiro especial para as crianças, Wi-fi, Espaço fechado com mesas, parte externa com mesas e quiosques (cada um para 12 pessoas).

Site: http://espacodeposito.com.br

Facebook: http://www.facebook.com/EspacoDeposito

Instagram: https://www.instagram.com/espacodeposito