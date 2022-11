Foto: Luis Pedruco

O Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais se conectou com São Paulo nesta sexta-feira (25/11), às 19h30, durante a estreia da decoração do Calçadão da Rua XV de Novembro, patrocinada por O Boticário. A cerimônia de abertura do Natal O Boticário aconteceu simultaneamente no Calçadão da XV, em Curitiba, e no Shopping Cidade São Paulo, em São Paulo, com uma conexão surpresa ao vivo.































Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Nas duas capitais, as árvores natalinas estarão decoradas com janelas que funcionam como portais: o visitante que postar uma foto nas decorações com a hashtag #EspalheAmor poderá vê-la em telas de led espalhadas pela estrutura. As fotos aparecerão em datas específicas e estarão presentes também em São Paulo, onde a mesma estrutura estará disponível.

Em Curitiba, o evento teve uma apresentação teatral, com muitas luzes e efeitos. O prefeito Rafael GRreca esteve presente.

O Natal O Boticário em Curitiba fica no calçadão da XV, entre a Alameda Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto. Mais uma vez, terá a Árvore da Vida, de 11 metros de altura, enfeitada com cinco mil vasos de sálvias, mantos de luzes e “candelabros” natalinos.

Além da árvore, uma grande estrutura em formato de presente com janelas convida os visitantes a fazerem uma foto de recordação, mas também, com acionamento de botões, libera bolhas de sabão e fragrâncias clássicas da marca.