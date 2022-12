Missa do Galo rezada na Capela de Nossa Senhora da Glória, no bairro Alto da Glória. Curitiba, 24/12/2022. Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Curitiba foi palco de uma Missa do Galo rezada no início da noite desta sexta-feira (24), na Capela de Nossa Senhora da Glória, no bairro Alto da Glória. Ao final da celebração, oficiada pelo padre Emmanuel Cardozo, o prefeito Rafael Greca agradeceu a presença de todos e desejou um Natal abençoado aos curitibanos.

“Agradecemos às famílias que vieram dar luz e força à essa linda capela que nós restauramos e queremos conservar para os que vão nascer”, disse o prefeito. Greca cumprimentou em especial àquelas que levaram seus bebês que, segundo o prefeito, fizeram o coro do presépio.

“É com muita alegria que Margarita e eu saudamos ouvir o balbuciar das crianças porque a festa de hoje, de São Magno, é porque Deus se fez humano, e Deus é humano, mas tão humano, que só como Deus se pode fazer. Viva a humanidade de Jesus, viva o direito que Jesus nos dá de sermos chamados de seus irmãos, filhos de Deus”, ressaltou Greca.

Antes da missa rezada na forma tradicional do rito romano, no jardim da capela, foi apresentado o Auto da Anunciação do nascimento de Jesus.

Glória

Essa foi a quinta Missa de Natal realizada na Capela de Nossa Senhora da Glória e observou o rito tridentino, em latim, com cerca de 1h15 de duração. O Coral Gregoriano de Curitiba, sob a regência do organista Khaê Lhucas Ferreira Pereira, executou o repertório da Missa de Angelis, abrilhantado pela apresentação da soprano Ornella de Lucca.

O órgão baú positivo usado durante a celebração foi cedido pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), que possui o curso de Luteria, coordenado por Thiago Corrêa de Freitas.

A pequena Capela da Glória existe desde meados do século 19 e foi erguida pelo Comendador Fontana, pela Baronesa viúva Do Serro Azul e outras famílias ervateiras. Depois de restaurada foi reaberta com o apoio da Prefeitura em 15 de agosto de 2018, dia de Nossa Senhora da Glória, na gestão anterior de Greca.

Celebração

A Missa do Galo – ou Missa da Noite de Natal – é considerada uma das celebrações mais alegres e festivas da Igreja Católica, sendo a primeira das quatro rezadas durante o dia de Natal (25/12). Foi instituída no século 5, após o Concílio de Éfeso, e começou a ser celebrada na atual Basílica Santa Maria Maggiore, em Roma. Atualmente, a mais conhecida é a que acontece na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e é oficiada pelo papa.

Também participaram do ato religioso a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Castro, a presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Maria Alice Erthal, a secretária municipal da Educação, Maria Silvia Bacila, o controlador-geral do município, Daniel Conde Falcão, e o diretor da FCC, Edson Bueno.