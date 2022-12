Franklin de Freitas

Depois de ameaças durante todo o dia, um temporal atingiu vários bairros de Curitiba entre o final da tarde e o início da noite de ontem. Houve registro de granizo, queda de árvore e alagamento. Em poucas horas, houve a precipitação acumulada de 12 mm de chuva registradas na estação meteorológica da Defesa Civil, localizada no bairro Batel, e rajadas de vento de 29,2 km/h registradas na estação do Simepar, localizada no bairro Jardim das Américas. Pelo menos uma queda de árvore foi registrada no Tatuquara, além de um alagamento na Caximba. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil está em alerta, e informa que há previsão de chuvas moderadas hoje para Curitiba, e permanece, juntamente com as Administrações Regionais, em monitoramento para as possíveis ocorrências que possam vir a ocorrer. Não houve registro de feridos, desabrigados e desalojados. Mas, nos próximos dias, o tempo deve ficar mais firme em Curitiba, com predomínio do sol e temperaturas mais altas, inclusive na passagem de ano.