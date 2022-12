Reprodução

Já estão abertas as inscrições para o Concurso AUTOS IRADOS, que vai eleger o automóvel e a motocicleta que mais se destacarem nos seguintes critérios: complexidade do projeto, design, raridade do exemplar e sustentabilidade. Podem participar do concurso veículos elétricos, antigos, customizados e preparados. O vencedor ganhará um troféu e um vale-compras de R$ 1.000 no Verde Mais Fresh Market.

O Concurso faz parte do evento AUTOS IRIADOS, uma plataforma de mobilidade urbana que tem como um dos objetivos incentivar a cultura da mobilidade sustentável no país. O evento acontece nos dias 10 e 11 de dezembro, no 9° andar do estacionamento do Shopping Estação / Aldeia Coworking, com entrada gratuita.

Como participar do concurso

Para participar, é necessário preencher o formulário do link https://form.jotform.com/autosiradosbr/2022, comparecer com o veículo no local do evento, no dia 10 de dezembro, das 10h às 16h, para tirar a foto oficial do veículo e retirar o cupom do sorteio. O cupom deve ser preenchido e depositado na urna que estará próxima ao palco no estande Verde Mais Fresh Market. Então, basta aguardar o resultado do sorteio da primeira etapa, que será realizada no palco do evento, às 17h do dia 10. Serão selecionados por sorteio 7 motocicletas e 7 automóveis, que serão expostos durante o evento do dia 11. Os veículos expostos serão analisados por uma banca de jurados e o vencedor será divulgado no término do evento.