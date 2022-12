Levy Ferreira/SMCS

O Fab Lab Cidadania Cajuru, laboratório de prototipagem da Prefeitura de Curitiba, e a Dumont Escola de Robótica, espaço que busca a democratização do ensino e aprendizagem de tecnologia, robótica e cultura maker para crianças e adolescentes, vão promover um torneio amistoso de robótica e uma exposição de projetos de robótica. O evento será realizado domingo (4/12), das 14h às 18h, e é aberto ao público.

O torneio amistoso será na modalidade sumô de robôs até 500g, com competidores de 8 a 14 anos. Quem visitar o Fab Lab poderá conhecer projetos de robótica desenvolvidos por vários apoiadores do espaço, como a equipe Yapira, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e a Crossbots, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Com a realização do evento, a Prefeitura e a Dumont Escola de Robótica esperam aproximar a comunidade e os estudantes, além de divulgar as inúmeras possibilidades que podem ser desenvolvidas com a robótica.

Serviço

Fab Lab terá torneio e exposição de robótica

Data: 4/12 (domingo)

Horário: 14h às 18h

Local: Rua da Cidadania do Cajuru – Fab Lab – 1º piso

Endereço: Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru