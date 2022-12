O público acordou cedo para a última distribuição mensal grátis de mudas de árvores nativas do ano, nesta segunda-feira (5/12), na Rua da Cidadania da Matriz, sede da Administração Regional. A fila para levar as 500 unidades oferecidas pela Prefeitura começou a se formar antes da chegada das plantas, na tenda montada perto do acesso pela Praça Rui Barbosa e decorada com um arco de balões coloridos.

Nas outras nove Ruas da Cidadania da cidade, a distribuição segue até sexta-feira (9/12).

“Vim especialmente para isso e quero plantas que deem flores. Mas levo o que tiver”, explicou a servidora pública aposentada Rejane Maranhão. Ela já plantou árvores no seu condomínio de apartamentos, no Batel, e agora quer levar para a chácara onde passa a maior parte do tempo, em Morretes, entre Curitiba e o Litoral.

Verde para Curitiba e cidades próximas

Foi a primeira vez que Rejane levou para casa as mudas – fornecidas pelo desafio 100 Mil Árvores, da Prefeitura, para melhorar a cobertura vegetal urbana. Na fila, a aposentada trocava ideias sobre o cultivo com a professora Vânia Regina Luiz, que buscava árvores frutíferas. “Quero alimentar os passarinhos”, contou a educadora, que já plantou mudas na casa da mãe, no Boqueirão, e agora vai deixar mais verde Guaraqueçaba, no Litoral.

Desta vez, em toda a cidade estão sendo entregues 5 mil mudas de cerejeira japonesa (ornamental), uvaia, guabiroba, palmito, pitanga, aroeira, dedaleiro, calistemon, cocão, cedro-rosa e – as mais procuradas – de jabuticaba. Cultivadas no Horto Municipal da Barreirinha, as plantas são entregues por ordem de chegada a quem se cadastrada no desafio.

Como o horário de funcionamento da Rua da Cidadania será recuado por causa do jogo do Brasil na Copa do Mundo, as mudas remanescentes serão entregues nesta terça-feira (6/12), no mesmo local.

Serviço

Onde buscar minhas mudas

Terça-feira (6/12)

REGIONAL BOQUEIRÃO – Av. Marechal Floriano Peixoto 8430 – a partir das 9h

Quarta-feira (7/12)

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – a partir das 9h

REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033 – a partir das 9h

REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n – a partir das 9h

REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700 – das 14h às 17h

Quinta-feira (8/12)

REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700 – a partir das 9h

REGIONAL BOA VISTA – Av. Paraná 3.600 – das 14h às 17

Sexta-feira (9/12)

REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – a partir das 9h

REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 – a partir das 9h